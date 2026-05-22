「OMO7大阪(おも)by 星野リゾート」(大阪府大阪市)は6月1日、OMOブランド3施設で推進する「愛犬都市旅宣言」に基づき、飼い主も愛犬も妥協しない、新しい都市旅を提案する。

ガーデンエリアで愛犬と過ごすイメージ

愛犬都市旅宣言とは?

愛犬都市旅宣言とは、OMOが提唱する、愛犬と気軽に都市を満喫する新しい旅のスタイル。愛犬との都市観光における「散歩コースや同伴可能な店を探す手間」や「外出時の留守番への不安」といった心理的・物理的なハードルを、同ホテルが培ってきた街との連携を生かして解消する。「愛犬も大事なゲスト」という理念のもと、飼い主も愛犬も街が快適なフィールドとなるようサポートする。本宣言は、愛犬同伴宿泊を実施している11施設のうち、OMO7大阪をはじめ、「OMO5東京五反田」「OMO7横浜」の3施設からスタートする。

OMO7大阪の愛犬滞在の特徴

OMO7大阪は、都市中心部に位置しながら約7,600平米の広大なガーデンエリア「みやぐりん」を有しており、この独自の環境を活かした夜の滞在価値の提供が可能。約20カ所の周辺スポットを掲載する「愛犬ご近所マップ」の配布や、室内での見守りを可能にする「Furbo」を含む最新備品の導入により、従来の「制約の多い旅」を街全体をフィールドとした「自由度の高い都市観光」へとアップデートする。施設のハード面と地域連携のソフト面の両軸から、愛犬家が都市観光を諦めることなく楽しめる、新たな滞在スタイルを提示する。

1.愛犬と一緒に楽しめるスポットを紹介「愛犬ご近所マップ」

都市観光の最大の壁である「愛犬と入れる店探し」の負担を解消するため、街をこよなく愛するスタッフ「ご近所ガイド OMOレンジャー」が自ら足を運んで調査した約20カ所のスポットを網羅した、愛犬ご近所マップを用意する。本マップでは、新世界エリアの代名詞である「串カツ店」のテラス席や、愛犬同伴で利用可能な観光スポット、さらには通天閣を望むことができるおすすめの散歩コースなど、都市部ならではのディープなスポットを紹介する。そのため事前のリサーチなしでも、到着後すぐに愛犬と一緒に街歩きを楽しむことができる。

新世界エリアにお出かけのイメージ

2.都市滞在のハードルを解消する「サポート体制」

飼い主だけの用事を済ませる間、愛犬を部屋に残すのが不安という心理的負担を軽減するサポートを充実させる。外出先からスマートフォンの専用アプリを通じて愛犬の様子を確認できるペットカメラ Furbo(ファーボ)を希望者に貸し出し。また、近隣のペットホテルや夜間対応可能な動物病院の情報も集約しており、不測の事態にも迅速に対応できる体制を整えている。さらに、ワクチン接種の証明書提示ルールを緩和(猶予期間の設定など)することで、愛犬の健康状態や飼い主の準備負担に配慮した、柔軟な受け入れを実現する。

3.愛犬と「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」を楽しむ

光るアイテムを着用した愛犬と、ガーデンエリアみやぐりんで開催される夜のイベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」に参加でき、寝る直前まで大阪旅の特別な時間を満喫できる。また、みやぐりんをより楽しめるよう、愛犬との滞在の質を高めるアイテムを用意した。芝生エリアで愛犬と一緒に過ごすことができる「エアバギー」や、椅子の上でもくつろげるよう「ペットマット」などを貸し出すことで、愛犬と楽しめるエリアがさらに広がる。

愛犬と「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」を楽しむイメージ

4.愛犬受け入れ規約を変更

国際的に参照されている獣医療ガイドラインを踏まえ、2026年3月よりワクチン接種基準を見直し、同社全体で規約を変更した。飼い主の声にも配慮し、愛犬の健康と安全の両立を目指した運用を行っている。

愛犬との滞在イメージ

愛犬宿泊キャンペーン

愛犬都市旅宣言のスタートを記念して、宿泊料金が10%OFFになるキャンペーンを実施している(割引率は日程により異なる)。さらに、愛犬1頭の宿泊料が無料になる特別プランを公式サイトにて販売する。予約期間は2026年4月21日～7月15日、宿泊期間は2026年5月11日～7月16日チェックインまでとなる。詳細は公式サイトで確認できる。