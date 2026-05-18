OMO7旭川 by 星野リゾート(北海道旭川市)は7月1日、「あさひやまZooリュック」の販売・レンタルサービス(販売8,500円、レンタル5,000円)を開始する。

旭川市の観光ニーズの1つである「旭山動物園」(北海道旭川市)。同施設にも旭山動物園観光を目的とした宿泊客が多く訪れている。そんな人々に向けて、同施設では動物に囲まれた滞在ができるコンセプトルーム「シロクマルーム」「ペンギンルーム」「えぞひぐまルーム」の販売や、「旭山動物園講座」を開催している。夏季は特に子ども連れのファミリー層が増えることから、旭山動物園観光で大活躍する同商品の提供を開始する。

販売価格は8,500円、レンタル料金は5,000円。内容は、あさひやまZooリュック、あさひやまZooブック、あさひやまZooシール、水筒。さらに、双眼鏡やレンジャーシートなどのアイテムを追加できるため、自分好みのリュックで旭山動物園観光を楽しめる。

リュックを背負ったイメージ

旭山動物園監修協力の「Zooブック」

旭山動物園の観光をさらに楽しくするアイテムとして、旭山動物園監修協力のもと制作した、同施設オリジナルの「あさひやまZooブック」と「あさひやまZooシール」を用意した。ただ単に園内散策をするだけでは気がつけない動物の生態や行動展示の秘密など学べる。さらに、あさひやまZooブック内にはご近所ガイド「OMOレンジャー」も登場し、ワンポイントガイドを届ける。この2つのアイテムはそのまま持ち帰り、自分だけのオリジナル図鑑として帰宅後に思い出を振り返ったり、次回の来園時に活用したりと、旅の余韻を長く楽しめる。

あさひやまZooブック使用イメージ

リュックを持っている人限定で嬉しいサービスも

「旭山動物園くらぶ」全面協力のもと、同団体が運営するショップへリュック内の水筒を持っていくと、水を補充できるサービスを用意した。ただ見て歩くだけではない、思い出深い動物園観光をサポートする。