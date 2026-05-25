三重県名張市にある「赤目滝水族館」公式がXに投稿した「オオサンショウウオの手」が、想像以上の可愛さとインパクトで大きな注目を集めています。

オオサンショウウオの手ファンが多いことに気づいたので、手どうぞ。 赤目滝水族館に来たら、手を何時間でも拝むことができますよ。

(@akame_aquariumより引用)

ずっしり丸みのある大きな手。4本指なので前足でしょうか。こうしてアップで見ると、岩のようにも怪獣の手のようにも見えますが、引きで見ると、実は小さなお手手。顔や体とのギャップもあって、妙に可愛いんですよね。

この画像に、SNSでも「かっ!かわいい…!!!!」「こういう妖怪いそうですね」「ぷにぷにすぎてファンになるわ〜」「新しい好きができてしまった なんと愛らしいおてて…」「くぅ〜たまらん」といった反応が。普段はなかなか見る機会のないオオサンショウウオの手のアップに、フォロワーたちも大盛り上がり。またまた“手ファン”が増えてしまったようです。

可愛さと不思議さが同居するオオサンショウウオ。実際に見るとさらに魅力的なはず。赤目滝水族館を訪れた際は、ぜひ“お手手”にも注目してみてくださいね。