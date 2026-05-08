かつてマイナビニュースのインタビューに、「日本一Twitter(現X)のフォロワー数と来館者数が比例しない水族館と自負している」と答えていた桂浜水族館公式X。その"自虐芸"にさらに磨きがかかったポストが、またしてもSNSで話題になっています。

桂浜水族館が閑古鳥の飼育を始めました

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(@katurahama_aqより引用)

自虐ポストにツッコミ殺到!!

高知県にある"ハマスイ"こと桂浜水族館。この日、お天気があまりよくなかったせいもあって、来館者が少なかった模様。いや、1人もいなかった可能性も……笑。それを、自ら"閑古鳥"の飼育宣言をしてしまうなんて、自虐センスは相変わらずキレッキレです!

投稿には、85万表示を超える注目が集まり、「飼うな〜」「始めるなwww」「普段と変わらんやん」「嘘つけ! 昔から懐かれてるの知ってるぞ!」「いつも勝手に来とるやん」「常設展示だと思ってました」など、フォロワーから総ツッコミされる事態に。

さらに、「あの伝説の...?! 人がたくさんいると逃げ出してしまうとか...」「鳴き声が聞こえます。ひまぁー、ひまぁー」「きっとゴールデンウイークの訪れとともに巣立って行くに違いない!」と返す人など、ハマスイ公式のボケに全力で乗っかる人が続出しています。さすが、フォロワー数27.1万人超の人気者。フォロワーさんとの息もぴったりです!

自虐を笑いに変え、フォロワーと一緒に盛り上がるハマスイ公式。閑古鳥が鳴こうとも、スタッフも、生きものも、マスコットキャラクターのおとどちゃんも、常に元気いっぱいです! みなさんもぜひ、現地に足を運んでみてくださいね。