世界を自由に作れる人気ゲーム「マインクラフト」に、まさかの海上保安庁が参戦⁉ なんと、日本周辺の海底地形を「Minecraft(マインクラフト)」の世界で再現し、そのワールドデータを公開。SNSで大きな話題となっています。

【日本周辺の海底を「マインクラフト」の世界で再現】

日本周辺の海底地形データから作成した「Minecraft(マインクラフト)」のワールドデータを、海上保安庁海洋情報部のHPで公開しました。

.

【DLページ】

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/Minecraft/jhodminecraft.html

(@JCG_kohoより引用)

今回公開されたのは、日本周辺の海底地形データをもとに作られたマイクラ用ワールドデータ。海の底にある山や谷といった実際の地形が、ブロックで忠実に再現されているんです。

このワールドデータをダウンロードすれば、例えば、生身では見ることのできないチャレンジャー海淵や海底火山、通常では交通手段のない島の周辺などをゲーム内で気軽に疑似探検することができるのだとか。すごいですね。

SNSでは、「まじか、これ普通にえぐいw」「こういうことが出来るんだ!」「絶対おもろいやん」「このアクション素晴らしい。子供達にどうやって日本の地理や、自然に興味を持ってもらうかと考えたら、かなりベストに近い手法では?」「素晴らしい♡ 子供と一緒に海洋調査や」「おもしろーーい!!!!!やってみよーっと!」といった声が続々と。また、実際にやってみた人からは、「これおもろい めっちゃ再現されてておもろい」「離島もかなり再現度高くてめっちゃ勉強になった!」という声が寄せられるなど、執筆時点までに2.2万いいねを獲得しています。

これから夏に向けて海への関心が高まる季節。“遊びながら学べる”日本の海のワールドを、みなさんも一度のぞいてみてはいかがでしょうか。