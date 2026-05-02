“蛇口をひねれば水が出てくる”日本では、つい水のありがたみを忘れてしまいがち。そんな中、今まさに“水の尊さ”を噛みしめているウミガメがSNSで話題になっています。

水を抜かれたウミガメ

(@umigame_kouenより引用)

ポストしたのは、ウミガメ水族館が併設されている、ちょっと珍しい道の駅『ウミガメ公園』公式(三重県南牟婁郡紀宝町)です。水槽のお水を抜かれてしまったウミガメ、「終わった…」「水、水がないと生きていけない…」と言っているかのような表情がたまりません(笑)。

この投稿を見た人からは、「どこか切なげなのに可愛い...」「み、水をくれ…」「水がない、もうお終いだ・・・」「そんな顔しないでー」「解せぬって言ってそうな表情www」といった反応が。みなさん、ほっこりされたようですね。

ちなみに、こちらのウミガメ水族館は入場無料。どなたでもウミガメを間近で観察することができ、「子亀磨き」や「飼育員体験」といったイベントも。年中無休なので、三重県に旅行に行かれる際は、ぜひ、お立ち寄りください。