杜の都・仙台にある「仙台うみの杜水族館」で8月29日、今年も夜の水族館で日本酒を楽しむイベントが開催されます。水槽の魚を肴に一杯⁉

【仙台うみの杜水族館】

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＼情報解禁!/

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魚を肴に日本酒ナイト水族館🍶

今年もやります!

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幻想的な夜の水族館で 日本酒と海のいきものたちを楽しむ特別な一夜✨

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📅2026年8月29日(土)開催

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詳細は続報をお待ちください!

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#s_uminomori

(@sendaiuminomoriより引用)

東日本大震災の復興支援企画として2017年から始まった「魚を肴に日本酒ナイト水族館」は、閉館後、幻想的な夜の水族館で開催される、大人向けのプレミアムイベント。昨夏開催時には、「浦霞」「日高見」「蔵王」など宮城を代表する9つの日本酒が集結。各酒蔵自慢の銘酒はもちろんのこと、普段は味わえない秘蔵酒なども用意され、魚を肴に宮城の銘酒を楽しめちゃう異色のイベントとなっているんです。

そんな人気イベントが今年も開催されるとあって、SNSでは、「きたぁーー!!楽しみにしているイベント」「なにこれ?めっちゃいきたいw」「水族館で日本酒とか最高やないかー!!」「すごーくすごーくそそられる」「そんなん絶対楽しいじゃんよ……」「もちろんほやはあるんでしょうねぇ!?!?」などなど、期待の声が続々と。今年もかなり盛り上がりそうです。

宮城の日本酒と夜の水族館をゆっくり楽しめるこのイベント。日本酒好きのみなさん、続報をお楽しみに!