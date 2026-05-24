鳥羽水族館公式(@TOBA_AQUARIUM)がポストしたこちらの画像、何なのか分かりますか? 茶色い部分が爬虫類の皮にしか見えないのですが……、実はこのあと、美味しくいただいたとか。

カメノテをいただきました: 飼育動物の話題ではありませんが… 先日、(食べるために)カメノテをいただきました。カメノテって、皆さん、ご存じでしょうか。 カメノテは海岸の岩礁のすき間などに群生して固着する生きもので、一見すると貝のようにも見えますが、 http://dlvr.it/TSbLHm

(@TOBA_AQUARIUMより引用)

まさに、見た目は“亀の手”ですよね。とはいえ、本物の亀の手ではなく、貝でもなく、甲殻類の仲間なのだとか。エビやカニと同じように、塩ゆでにした後、柄部を覆う鎧のような殻をむくと、中から美味しい身が。

カメノテの正体を知ると、「初めて見ました」「ポケモンかと思った…」「カメノテって食べられるんだ……」「めちゃくちゃ勉強になる!面白い!」といった声が。また、実際に食べたことがある人からは、「見た目はちと引くけど 美味しいんだよね〜」「大好物!!カメノテの塩茹では本当に止まらなくなる!ww」「お味噌汁にすると極上ですよね」「熱燗と合わせたら最高!」と好評価。これは、相当美味しそうです。

見た目とのギャップに驚きつつも、その味わいに魅了される人が多いカメノテ。機会があれば、ぜひ一度味わってみたいものです。