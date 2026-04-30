北海道・標津町にあるサケの水族館「標津サーモン科学館」のあるショーが、TikTokを中心にSNSで大バズリ。誰もがドキッ!!とせずにはいられない驚愕の映像がこちらです!

TikTokで話題沸騰中のサーモン科学館のチョウザメ!!

「AIじゃないの?」ってコメントが多くありますが、【本物】です!

そしてこの巨大チョウザメはなんとGW期間(5/2〜6)に誰でも見れます!

時間は10:30〜と14:30の1日2回!

みんな来てね〜✨

(@shibetsu_salmonより引用)

これはすごい! スタッフさんの腕ごと餌に喰らいつくチョウザメ。思っていたより大きいし、サメが来ると分かっているのに、それでも毎回「ドキっ!」と心臓にきてしまうほどの迫力が。サメが噛みつくたびに、体がビクッとなってしまうのは筆者だけではないはず。このスタッフさん、よく手を引っ込めずに待っていられますね。さすがプロ!

あまりの迫力に、SNSでは「ホギャー!!ビックリしたwww」「何回見てもビビるw」「このチョウザメめちゃくちゃ見たいなっ!!」「いや心臓に悪いww」「一度お手合わせ願おう」と驚きの声が止まりません。

「痛くないんですか!?」と心配する声も寄せられていましたが、中の人によると、「チョウザメはサメじゃない」のだとか。見た目も名前も「サメ」なのに、サメじゃないんです。サメのような鋭い歯は持っていません。サメに似ているから、「チョウザメ」という名前になったのだとか(笑)。

なお、こちらの餌やりショーは体験イベントではありません。また、常設ではないのですが、5月2日〜6日までのGW期間中は誰でも見ることができるのだとか。大迫力のチョウザメの餌やり。まだAIだと疑っている方も、そうでない方も、ぜひ、間近でご覧ください!