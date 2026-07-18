東京ミッドタウン八重洲は8月28日～9月6日、夏の終わりを楽しむ都市型納涼祭「八重洲夜市」を開催する。時間は各日17：00～21：00(最終日は20：00終了)。

同イベントは、東京の玄関口・八重洲を舞台に、屋台や縁日、提灯といった伝統的なお祭りの風景を現代的に演出した空間で、音楽と食を楽しみ、カルチャーに触れる都市型納涼祭。4回目となる今年は各コンテンツのボリュームをさらに拡大して実施する。

シティポップからディスコ、ハウス、ヒップホップなど、多彩なジャンルの曲が楽しめるフリーライブ「八重洲音宴(おとうたげ)」には、第一弾アーティストとして大沢伸一、小西康陽、ZEN-LA-ROCK、さとうもか、アマイワナらの出演が決定した。

開放的な夜空のもとで全国のフードトラックが集う大人の屋台空間「納涼酒場」では、昨年より席数を増やしてこだわりのグルメやドリンクを提供する。

体験型縁日エリア「八重洲夜店」では、電子部品をアップサイクルしたアクセサリーブランド「SINDENKI」のアイテム販売のほか、テーブルの蒸籠めがけて小籠包のぬいぐるみを投げ入れる「小籠包投げ」や、不思議なフォトブースなどの体験型コンテンツが週替わりで登場する。

八重洲夜市に先駆けて、7月14日より2階ヤエスパブリックにて「ヤエパブ 夏のビール祭り」も開始した。ビールに合う限定おつまみメニューの販売や、ビール引換券が当たる抽選企画などを実施する。