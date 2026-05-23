「本当によかった」お笑いタレントの有吉弘行が、アンガールズ・田中卓志の第1子誕生を祝った――。

有吉弘行

アンガールズ田中に「お祝い、何あげよう…?」

田中は自身のSNSで、「5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです!」「男の子です。髪の毛は結構生えてました!(笑)」と第1子誕生を報告。17日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、「田中くんが第1子誕生ということで。よかったです」と祝福。田中が2023年に一般女性と結婚したことに触れ、「なかなか心配もしてたんですけど、無事に結婚してね。よかったなと思ったら、お子さんまで……」としみじみ話した。

また、第2子が生まれたばかりの有吉は、「50歳でお子さんが生まれたということで。本当によかったなと」「広島の同郷で。本当に2歳差ぐらいですから、もう本当に弟のようにね」と感慨深げ。ともに、実母を亡くしており、「田中もお母さんを亡くして、残念なこともありますし。私もそうですけど、いろいろ重なることもありまして……」と境遇にシンパシーを感じているようで、「気を落としてるかなと思いましたけど、お子さんが生まれてよかった」とやさしく寄り添った。

田中とは、翌日会う予定だといい、「お祝い、何あげよう……?」と考え込む場面も。「いろんな番組、いろんな各所出てるし。付き合いも多いしさ。大変だろうから、何がいいんだろうな」と思い悩み、「まあ、お金をあげるのはいいんだけどさ。現に、この前、俺が生まれたときは、田中、お金くれてるから」と吐露。「どうしようかな～? なんかこっちが得する方法ないかな(笑)?」と冗談交じりに語ると、アシスタント陣は、「どういう意味? 投資だと思ってる? どういうこと?」と苦笑いでツッコんでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。