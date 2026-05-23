タレントの渡辺正行が、17日に放送されたTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』(毎週日曜13:00～17:00)にゲスト出演。お笑いコンビ・スピードワゴンの漫才復帰について語った。

小沢一敬のMCも絶賛「ブランクあるだろうなって思ったけど…」

小沢一敬は2024年から芸能活動を自粛していたが、3月27日に渡辺が主催するお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」で、スピードワゴンとして復帰を果たした。

渡辺によると、出演は事前告知なしのサプライズだったとのこと。MCが、「ベテランさんなんだけども、頑張っていこうという2人がいます。ご紹介します。スピードワゴンです」と呼び込むと、会場からは大歓声が上がったと明かした。そして、「もう感動ですよ。2人が出てきて、またウワッ! と来て。本当にお辞儀だけして、そのままつかみもなくネタに入ってた」と振り返った。

その姿に思わず涙したという渡辺は、「漫才がきれいだったじゃん。すごい素敵な漫才だったね」と絶賛。「2年何カ月かのブランクを感じさせずに、スピードワゴン復活したかと思って」と感慨深げに語った。

さらに、4月からは小沢にMCも任せていることを明かし、「MCがうまいんだよ。ちょっとブランクあるだろうなって思ったけど、切れ味が良いし、小沢の優しい甘いトークがさ……」と、その実力に太鼓判を押していた。