福岡市にある「みずほPayPayドーム」は開閉式のドームなのですが、あの巨大な屋根、実際どんな動き方をするのか気になりませんか? こんな風に開くんです!

最初は小さな光の三角形が、屋根の動きとともに大きく広がって、気付けばドーム全体が青空に包まれている──。まるで映画のワンシーンのような光景ですね。

この動画が公開されると、「え!すご開くの?!」「お～青空がみえて素敵」「スターウォーズ感すごい、、、!!」「開くとこ初めて見た。開閉式ドームがやっぱ最強だよなぁ」と、驚きと感動の声が続々と。

また、人気アイドルグループ「SixTONES」のコンサートや番組で話題になったことに触れる人も多く、「SixTONESがやりたいって言ってたやつ!」「男気じゃんけんで勝った北斗のうるうる涙目思い出すやつ」「北斗くんが100万円を出して開けてくれる前に開くところ見れちゃった。。。笑」「ビックリした、ほっくんがお金出したかとおもたよ笑」といった反応も。

野球ファンもエンタメ好きな方も、PayPayドームに足を運んだ際は、ぜひ屋根の作りにも注目してみてくださいね。