日清ヨークは、「たまごっち」とコラボレーションした「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン」を5月10日より実施している。同キャンペーンは、5月11日より数量限定で新登場する「ピルクル400」と「たまごっち」のコラボパッケージの発売に合わせて実施する。

プレゼントキャンペーン

同キャンペーンでは、対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっちなど全12種類の、ぷっくりとしたアップリケ刺繍が可愛い「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）」や、一時完売のラインナップもあった人気商品「ぷりぬいぷち」（まめっち、みみっち、くちぱっち、くりてん）といったたまごっちグッズが計505人に当たる。また、応募者には全員、オリジナル待ち受け画像をプレゼントする。

応募期間は5月10日00:00～6月20日23:59。レシート有効期間は5月9日～2026年6月20日。対象となるレシートは、期間内に発行されたものに限る。対象商品は、ピルクル400 65ml×10、ピルクル400 糖類・カロリー50%オフ 65ml×10、ピルクル400 Ca&V 65ml×10、ピルクル400 鉄分 65ml×10。

コースは、Aコースが「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX (12種) 」5名、Bコースが「Tamagotchi ぷりぬいぷち」500名(まめっち、みみっち、くちぱっち、くりてんのうちいずれか1種、種類は選択不可)。

Aコース「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX (12種) 」5名※画像はイメージ

Aコースは3個購入、Bコースは1個購入で応募可能。応募は「ピルクル400」シリーズの対象商品を3個購入し、応募画面の案内に従って必要事項を入力のうえ、購入したレシートを撮影し、画像をアップロードすること。

また、応募者特典として、期間中に応募した人全員に、たまごっち×ピルクル400の今回だけの特別オリジナル待ち受け画像をプレゼントする。

「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう! キャンペーン」限定パッケージ

「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう! キャンペーン」限定パッケージは、5月11日以降順次、数量限定で新発売する。昔から人気の高いまめっちやくちぱっち、みみっちなどの定番キャラクターから、2025年7月に発売された新作のたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」に登場するみゃおっち、いるかっち、ほーほっち、あほろぱっちなど全16種類のデザインを用意。いずれも30周年を記念してデザインされた、宇宙がテーマの可愛らしいデザインになっている。

ピルクル400 65ml×10

ピルクル400 65ml×10は、まめっち、めめっち、ぎんじろっち、みゃおっちの全4種

ピルクル400 糖類・カロリー50%オフ 65ml×10

ピルクル400 糖類・カロリー50%オフ 65ml×10は、みみっち、ラブリっち、ききっち、いるかっちの全4種

ピルクル400 鉄分 65ml×10

ピルクル400 鉄分 65ml×10は、くちぱっち、メロディっち、ぴゅえるっち、ほーほっちの全4種

ピルクル400 Ca&V 65ml×10

ピルクル400 Ca&V 65ml×10はふらわっち、くろまめっち、くりてん、あほろぱっちの全4種

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