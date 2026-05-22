漢検公式が、知らなきゃ絶対に読めない“難読地名”を大募集。すると、全国のフォロワーから続々と寄せられる事態に。中の人もびっくりしているのだとか。

まずは、漢検1級の職員さんが出した「例」からご紹介。これが、激ムズなんです(笑)!

【大募集】 ＼#推し難読地名/

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47都道府県の難読地名地図を埋めていきます!

面白いものが集まり次第、地図は更新。面白いかどうかは、地名にも詳しい漢検1級の職員2名(←初代中の人含む)の独断で決めます!

1投稿につき5県以内(1県1地名)でお願いします🙇

(@kanken_insideより引用)

これ、難しすぎやしませんか? 地元民にしか読めませんね。「一口」は、「いもあらい」と一文字もかすってないし、「放出」は“放つ”という意味なのに、読み方は「はなてん」って否定形……? 首傾げまくりです!

しかし、この例題に負けじと、漢検公式の呼びかけに全国のフォロワーが続々と参戦。例えば、「北海道 重蘭窮(ちぷらんけうし) 大好き」「ベタですが、特牛(こっとい)」「難読地名といえは名古屋のこれでしょう。『主税町(ちからまち)』」などなど。すると5月19日の募集開始からわずか3日目、早くも5月21日に「王道編」の途中経過が公開されました。こちらです!

とても多くの #推し難読地名 が集まり感謝感激しています❗️ 色々な形での還元を考えていますが、まずは複数投稿を見かけた＜王道編(?)＞の【途中経過】です。

(@kanken_insideより引用)

すごい! どれも読めないものばかりですね。筆者のふるさと宮城県がまだ空白のようなので、筆者も参戦。審査員のみなさん、「閖上(ゆりあげ)」「秋保(あきう)」「小牛田(こごた)」なんてどうでしょう?笑

完成が楽しみでしかない難読地名地図。みなさんも参加してみてはいかがでしょうか。