「サイン会に並びましたよ」お笑いタレントの有吉弘行が、タレント・飯島愛さんとの思い出を語った――。

有吉弘行

『プラトニック・セックス』発売イベントで「ちゃんと並んで…」

17日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)では、かつて東京近郊で店舗展開していた漫画専門店「まんがの森」の話題に。イメージキャラクターの飯島さんが歌ったCMソングを、「まんがらりんたらおもしろりん いっぱいありらんたら きてみろりん～」とご機嫌で歌い、「こんな呪文のような歌詞をよく……(笑)」と自賛。アシスタント陣も、「記憶力すごいっすね～!」と驚きの声を上げた。

続けて、有吉は、飯島さんの自伝的小説『プラトニック・セックス』にまつわるエピソードを披露。「販売のときね。私、ちゃんと並んで……」と切り出すと、アシスタント陣は、「ええ～!? 並んで!?」とビックリ。「俺、もう一緒に仕事してるころに、ちゃんと並んで。サイン会に並びましたよ」と明かした有吉は、「“あんたホントえらいね”って褒めていただきました。飯島さんに。“あんたは本当にえらい”って」とうれしそうに回想した。

一方で、「これはそうですね。最後の思い出でしたね。残念なことになりましたけどね」と寂しげに振り返り、「また不思議な人だよね」とポツリ。2008年に36歳で亡くなった飯島さんに思いを馳せ、「あっという間に、風のようにいなくなった感じでしたけどね」としんみり話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。