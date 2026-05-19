“ギャル式ブレスト”とバラエティ会議の相性は? 佐久間宣行氏「この会議耐えられるかなぁ」「うーん……」

「バラエティの会議って基本……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、今話題の“ギャル式ブレスト”の導入を思案した――。

佐久間宣行氏

“ギャル式ブレスト”5つのルール

一般企業の会議にギャルが参加する“ギャル式ブレスト”。「あだ名で呼び合う」「タメ口で話す」「肩書きや役職は無関係」「リアクション多めで5分以上の沈黙禁止」「1番好きな服で参加」などのルールがあり、誰でも発言しやすい空気を作ることを目的としている。佐久間氏は、6日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「ちょっと気になったニュース」と切り出し、「これ本当にある!? 俺、この会議耐えられるかなぁ」と新たな取り組みに驚いた。

続けて、バラエティ番組の企画会議について、「相性いいかな……?」と逡巡するも、「カメラ回したくなっちゃうよな。“ねぇねぇ! ノブちゃん、これどう思ってんの～!?”とか言われて。“いや、俺は……”って。これ、みんな笑っちゃうよな」と想像して大笑い。「堅い会議だったらいいのかもしれない」としつつ、「バラエティの会議って基本、雑談30分ぐらいしてるから」「バラエティは緩くしすぎると、ただの悪ふざけになる。本当に何も決まんないで終わる会議もあるから」と悩んだ。

また、「ギャルにイジられてる佐久間を楽しむ会議になっちゃうでしょ。イジられ慣れてないな～って、みんな下向いてクスクス笑う会議になるでしょ」「SlackとかLINEで、裏でみんなでイジり合ってっていう会議になるでしょ。きっと。じゃあ、もうカメラ回すよ! ってなっちゃう」と自虐気味に話した佐久間氏。改めて、“ギャル式ブレスト”について、「佐久間の番組に導入しようかな……?」と考え込んだが、「うーん……、しないです(笑)」と結論づけて締めくくった。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。