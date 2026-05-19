「ぶりっ子イジリは、たぶん違うし……」俳優の田中みな実が、最近のバラエティ番組で“緊張”する理由とは――。

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“ぶりっ子キャラ・あざと女王”でバラエティを席巻するも現在は“消極的”に

田中は、9日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、「バラエティに出るほうが緊張します。最近」と告白。その理由について、「私が知らない芸人さんというか。ご一緒したことがない芸人さんが、今すごい出てらっしゃって。そういう人たちって、私のことをどう扱っていいかわからないだろうなと思って」と淡々と説明した。

かつて、“ぶりっ子”キャラや“あざと女王”として、バラエティ番組に引っ張りだこだった田中。「ぶりっ子イジリは、たぶん違うし。あざといとかも、イジっていいのかな? みたいな。手探りな感じも嫌だし。こっちもそっちに全振りするのも、ちょっと嫌だし……」と振る舞い方がわからない様子。「かと言って、女優然とするのも嫌なんです。女優然とするのも、なんか違うじゃん」と悩ましげに吐露した。

ゲスト出演したお笑い芸人・永野は、「いよいよその発言出ちゃった!」とイジりながらも、「すればいいじゃん」「公開収録やったとき、来てるのは女優然のファンでしたよ」とフォロー。「ええ～? そうかな?」とちょっぴりうれしそうな田中に、永野は、「バラエティのあざとくてっていうより、女優然というか、田中みな実という存在の言葉が聞きたいみたいな」と背中を押していた。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

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