「2～3時間おきの睡眠だったのが……」お笑いタレントの有吉弘行が、子供の成長に歓喜した――。

有吉弘行

「2～3時間おきの睡眠から4～5時間おきの睡眠に」

妻・夏目三久さんとの間に、第2子が誕生したばかりの有吉。10日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)では、「私、ここ最近、ちょっと違うところ気づかないですよね?」「見た目も中身もそうですが。わかんない?」とニヤニヤ。アシスタント陣が、「ええっ……?」と困惑していると、「2～3時間おきの睡眠だったのが、4～5時間おきの睡眠になってまいりました。子供の授乳時間が。よく寝るようになってきました」とうれしそうに話した。

第2子が生まれてからの有吉は、寝不足で疲れ切った様子を見せていたが、この日は、「復活のときは近いです!」と高らかに宣言。子供が寝るようになり、まとまった睡眠時間が取れるようになったようで、「これが6時間、7時間、(睡眠が)一気に1回となると……。こんなもんじゃ済ませないぞ(笑)」と気合い十分。アシスタント陣が、「何されるの……?」「お子さんには駄々をこねてほしい。定期的に起きてほしい……」と戦々恐々していると、楽しそうに爆笑していた。