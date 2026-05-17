「こんな感じなんだ」元日向坂46でタレントの松田好花が、人生初の“二日酔い”を振り返った――。

松田好花

「自分のお酒の限界をまだ知らない」と告白

松田は、12日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「自分のお酒の限界をまだ知らない」と告白。アイドルとして活動していたため、飲みの場に慣れていないようで、「自分がどうなるかわかってないし、周りの方に迷惑をかけるのが一番怖い」と吐露。最近は、舞台『はがきの王様』の共演者と飲みに行く機会が増え、「5杯ぐらい飲んでたのかな?」と明かしつつ、「ちょっとフラフラして……。(2次会に)めっちゃ行きたかったけど、帰った」と話した。

今後のために、「自分の限界を知っておかなきゃ! と思って。家で1人で試した」と打ち明けた松田。「どこまで限界までいけるか? みたいな。飲んだ量をChatGPTに。これを何缶とか、ワインをこれぐらいみたいな。そのアルコール量を計算してくれて」と語り、「それが80だった」という。1人で黙々と飲み続け、「水を飲まずにやっちゃったから。水を飲まなかった場合、80超えたら、私はヤバいんだなっていうことを知って」と“お酒の限界”を知ることができたと報告した。

しかし、リスナーから、「翌日は二日酔いしませんでしたか?」と聞かれると、「したよ。二日酔いした(笑)」と即答。「もう限界と思って、ベッドに入ったら気持ち悪くなって。寝ちゃえばいけると思って、寝て起きたら全然気持ち悪くて……」と振り返り、「どうしたらいいかわかんなくて、Uberで経口補水液とポカリスエットを頼んで飲みました」と苦笑い。人生初の二日酔いに、「嫌ですね(笑)。はじめての二日酔いだったから、こんな感じなんだと思って」とビックリした様子だった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。