「逃げられへん状態になりまして……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、“ある悩み”を打ち明けた――。

岡村隆史

「“セ・リーグは阪神って言ったほうがいい”と言われました」

以前より、オリックス・バファローズのファンを公言している岡村。14日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、「今、オリックスめちゃくちゃ調子いいですから」とうれしそうに切り出し、「今年こそは、ちょっと観に行きたいなと。昨年は1試合も観に行けなかったもんですから。今年は何試合か、絶対ちょっと観に行きたい」と意気込んだ。

しかし、「番組で、阪神タイガースもちょっと取り上げることになりまして……」と明かした岡村は、「“大阪で番組やってんやったら、阪神のことも知っとかなあきませんよ”っていうことで。“阪神タイガースもファンやって言え”みたいな圧力がかかりまして」とジョーク交じりに吐露。オリックスファンであることを主張したが、「“パ・リーグはオリックス、セ・リーグは阪神って言ったほうがいい”って言われました」とぼやいた。

さらに、自身の名前が入った阪神タイガースのユニフォームまで受け取ってしまい、「逃げられへん状態になりまして。一応、パ・リーグはオリックス、セ・リーグは阪神っていう。もう一番叩かれるパターンの人間になってしまいました」と苦笑い。阪神ファンに対し、「うれしないと思います。出ていけ! やと思います」と申し訳なさそうにつぶやき、「だから、本当に顔隠して、こっそり観に行くっていうことになると思う」とおののいていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。