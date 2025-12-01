今日から12月。年末に向けていよいよ慌ただしい時期になりますが、12月1日に株式会社ゼンリンの公式Xアカウント(@ZENRIN_official)が投稿した一枚の画像が話題になっています。

＼ 十 二 月 だ ！ ！ ！ ！ ／

(@ZENRIN_officialより引用)

「十二月だ!!!!」と叫ぶようなポストに添えられているのは、埼玉県川口市末広付近「十二月田」交差点の地図。「十二月田」には「しわすだ」とルビが降られています。師走だ!

12月のことを、旧暦の和風月名で「師走(しわす)」と呼びます。師匠といえども走り回る月であることからそう呼ばれていますが、この地名では「十二月」と書いて「しわす」と読んでいます。現在、地名としては残っていませんが、交差点名や付近の小学校などの名前として残っているようです。

この投稿には「十二月田の地名そのまま残して欲しかったですね」「水曜日に見かけて写真撮ったけど、ゼンリンさんに先越されてしまった!」「声に出してしまう交差点名（経験あり）」と、この地名を知っている方から続々とコメントが寄せられています。