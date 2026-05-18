猫と暮らしていると、「言葉は通じないのに、会話ができている」と感じる瞬間があります。今回ご紹介する猫ちゃんは、ある想いを伝えるために、とびっきり可愛い行動に出たようで……。

布団潜る前..

なんて言ってるんだろう。笑

(@neko.no.ponponより引用)

愛猫ぽんぽんちゃん(女の子)の動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「にゃんずの幸せを守りたい | 𝑷𝒐𝒏 & 𝑻𝒆𝒏(@neko.no.ponpon)」さん。

飼い主さんの元にやってきたぽんぽんちゃん。

ソファーに飛び乗り、「にゃーにゃっにゃっにゃー」と言って、上手に飼い主さんの指を咥えます。

そしてなんと、咥えたまま飼い主さんを引っ張りソファーを降りて、「にゃにゃにゃ」と他の部屋へと歩き出したのです。

イテテと言いながらついていく飼い主さん。廊下を進んで連れてこられたのは……?

飼い主さんが「なにー?」と電気をつけると、そこはベッドの上。「にゃー」と喋り、布団をほりほりし始めたぽんぽんちゃん。

その姿に飼い主さんが思わず笑うと、「にゃ?」とこちらを振り返りお返事します。

そして布団の中に潜り込み、まるで「一緒に寝るんだよ?」と言っているかのように飼い主さんを見つめるのでした。

たくさんおしゃべりをしながら、飼い主さんの指を咥えて連れて行ったぽんぽんちゃん。その姿、可愛すぎます……!

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数465万回以上、38.3万件のいいねを記録(5月18日時点)。「人よ。いつまで起きてるんだ。寝るぞ」「えーなんて可愛い猫様」「猫ちゃんの誘導と動きから愛を感じました」「猫が捕まえて寝床に連れてくのは愛しの子供と思ってるんじゃなかったかなー 飼い主さん可愛がられてる」「一緒にねんねしたかったんだね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの注目を集めたぽんぽんちゃんについて、より詳しい話を投稿主さんにお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせください。

動画は、ぽんちゃんが、一緒にお昼寝しようと連れて行った動画です(そのまま一緒にお昼寝できる日はそのまま寝ます、にゃおんと泣いてた声も泣き止みます)。

当時リビングで仕事をしていたのですが、ベッドから一度リビングに戻ったら「なんでいなくなってるの!」と言っているかのように、また呼びに来ることの繰り返しです。その姿がとても可愛くて、思わず撮影しました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段は、人に対してシャーッと言ったことがないくらい大人しい子です。 少し人見知りでビビりな性格なのですが、普段からよく人のことを見ていて、「言葉がわかっているんじゃないかな？」と思うような行動をすることもあります。

また、急に甘えてきてくれるところがとても可愛いです。 勝手にドアを開けている姿を見ると、「賢いなあ」と感じます。

ぽんぽんちゃんの可愛らしい行動から飼い主さんへの愛情を感じて、こちらまでほっこりしちゃいますね♪