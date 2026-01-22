ゼンリン公式からクイズです!こちらのシンプルすぎる地図、日本のある一角を拡大したものなのですが、ピンクの部分がいったい何県だか分かりますか?

これで何県かわかる人は偉い!

(@ZENRIN_officialより引用)

これはかなりの難問。縮尺が分からないので、この細長い線が何メートルなのか、何十キロなのか……。

このクイズに、X民は「なにこの冬虫夏草みたいなの」「タツノオトシゴに見えた(笑)」「全然分からない(笑)」「これ、難易度が“鬼”を超えて“神”レベルじゃないですか!?(笑)」と苦戦している模様。

「福井県?」「三重?」「香川県小豆島」といった回答も見受けられましたが……実は、圧倒的に多かったのが「福島県」なんです。「新潟県ではなく、山形県でもなく、福島県です」「福島県のにょろにょろの部分だ!」「日本百名山のひとつ飯豊山(いいでさん)の不思議ゾーン」「まさしくここの市に住んでおります笑」といった回答が続々と寄せられています。

さて、この中に正解はあるのでしょうか? 正解はこちらです!

正解は福島県でした、なんでみなさんわかるのかよくわかりませんが偉いです!

(@ZENRIN_officialより引用)

正解は、福島県でした! みなさん、すごいですね!!

福島県の北西部に位置する「喜多方市」から伸びているこの道は、山形県と新潟県に挟まれている珍しい県境。福島県では有名なのだとか。

正解の地図が公開されると、「登山好きだと割と即答だと思います」「福島にいたから知ってるよ」「地図好きには有名な場所ですね」といった反応が寄せられた一方で、「えっ?!www(絶句)」「なにそこ…何…?」「笑笑笑 わかるかいこんなもん!w」と驚きの声も寄せられていました。地図って、おもしろいですよね。

なお、ゼンリン公式Xでは、定期的に地図にまつわるクイズを出題しています。地理に興味のある方は、ぜひ挑戦してみては?