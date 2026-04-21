SCRAPは、テレビアニメ『名探偵コナン』とコラボレーションしたリアル脱出ゲーム最新作『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』を、2026年7月2日から全国各地で順次開催すると発表した。劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の後日譚を描く完全オリジナルストーリーとなる。

同作は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の後日譚を描く完全オリジナルストーリー。参加者は指令センターに集められた警察官となり、横浜で開かれた自動運転バス試乗会で発生した事件の解決を目指す。

「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」によるコラボレーション企画「コナン脱出」シリーズは、2013年の初開催以来、累計260万人以上が参加してきた。今回の公演は、所要時間約120分、制限時間60分、1チーム最大6人の屋内イベントとして実施する。

物語では、試乗会に参加していた蘭を1人乗せたままバスが暴走。車内に時限爆弾が仕掛けられていることも判明し、さらに指令センターのシステムがウイルスに乗っ取られたことで、バスの制御が失われる。参加者は、現場を追うコナンや世良真純、白バイで追走する萩原千速、捜査にあたる横溝重悟らと協力しながら、蘭の救出と事件の真相解明に挑むという内容となっている。

7月2日の東京・東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ大ホールを皮切りに、東京・原宿、大阪・心斎橋、愛知・名古屋など全国各地で順次開催。8月21日から23日まで横浜の大さん橋ホールで行われる特別公演では、録り下ろしボイスを聴きながら会場へ向かう送迎バスや、イベントビジュアルを使用した限定ショッパーなどの特典を用意するほか、前売限定で、羽ペンと謎解きキットをセットにした「女神の羽ペンセット」付きの特典付きチケットも販売する。

また、5月2日12時から5月6日23時59分までの期間には、「新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン」を実施。期間中にチケットを購入した来場者全員に、オリジナルチケットケースを会場で配布する。

チケットは、ファンクラブ「少年探偵SCRAP団」団員先行を4月25日12時から5月1日23時59分まで実施。その後、プレイガイド先行を5月7日12時から5月10日23時59分まで行い、一般販売は5月11日12時に開始。前売料金は一般3,700円、グループチケットは1人あたり3,400円。特典付きチケットはチケット料金に加え1人3,500円が必要となる。

親子で参加しやすいよう、難易度やテキスト表現を調整した「ファミリーキット」も用意。ファミリーキットを利用した子どもには、特別な感謝状をプレゼントする。イベントの詳細や各会場の日程、チケット情報は特設サイトで案内している。

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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