GLOBAL WORKは5月9日より、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とコラボレーションしたアパレルや雑貨など計12型を展開。銀座・旗艦店では、期間限定で店舗ラッピングを実施。リアル店舗全店では、購入者限定ノベルティのプレゼントを実施する。
「GLOBAL WORK GINZA」コナン装飾
銀座・旗艦店「GLOBAL WORK GINZA」では、1Fの店内が『名探偵コナン』の世界観にラッピングされ、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場する江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平、毛利蘭、灰原哀などのキャラクターが店内サイネージや、装飾に登場する。
購入者ノベルティ
また、コラボレーションアイテムを税込1,100円以上購入すると、江戸川コナンがデザインされた「オリジナルブロックシール」のノベルティがもらえるキャンペーンも開催される。
コラボアイテム
WOMEN & MEN 半袖Tシャツ …4,990円
TVアニメ『名探偵コナン』の主要メンバーに加え、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に出てくるメインキャラクターを使用したグラフィックTシャツ。ユニセックスのM・Lサイズで、いずれもゆったりめのシルエットとなっている。
WOMEN セットアップ …(上)8,990円/(下)4,990円
コナンをイメージしたジャケットとショートパンツ。カラーは、探偵を想起させるチェック柄(ベージュ)と無地モカ(グレイッシュモカ)の2色、サイズはM・Lの2サイズ展開で、探偵バッジと蝶ネクタイ型変声機のピンバッジ付き。
KIDS 半袖Tシャツ …2,790円
TVアニメ『名探偵コナン』のオープニングシーンのアートを使用したグラフィックTシャツ。ネックラインがヘタりにくく、吸水速乾、UVプロテクト機能付き。サイズ展開は100～160。
KIDS ショートパンツ …2,990円
GLOBAL WORKの夏アイテム定番“エアカル素材”を使用したショーツ。裾に入ったコナンのシルエット刺繍がポイント。サイズ展開は100～160。
カードコインケース …3,990円
コナンと千速のチャームがアクセントのカードケース。チャームやカードケース・ストラップを単品で使うこともできる。
チャーム …2,490円
キャラクターをプリントしたアクリルとパラコードの組み合わせがかわいいチャーム。
カラビナ …1,980円
コナン・千速それぞれにゆかりのあるアイテムをつけたカラビナ。キーリングとしてはもちろん、バッグチャームとしても使える実用的なアイテムとなっている。
スタンドクリップ …(単品)660円/(コンプ)5,280円
キャラクターダイカットのアクリルスタンド。全8種類のブラインドアイテムのため、どのクリップが手に入るかは開けてからのお楽しみ。
マグネット …(単品)660円/(コンプ)9,240円
TVアニメ『名探偵コナン』のオープニングシーンをフレームに収めたマグネット。全7種類のブラインドアイテムのため、どのクリップが手に入るかは開けてからのお楽しみ。
(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996