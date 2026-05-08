GLOBAL WORKは5月9日より、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とコラボレーションしたアパレルや雑貨など計12型を展開。銀座・旗艦店では、期間限定で店舗ラッピングを実施。リアル店舗全店では、購入者限定ノベルティのプレゼントを実施する。

「GLOBAL WORK GINZA」コナン装飾

銀座・旗艦店「GLOBAL WORK GINZA」が『名探偵コナン』の世界観にラ ッピング

銀座・旗艦店「GLOBAL WORK GINZA」では、1Fの店内が『名探偵コナン』の世界観にラッピングされ、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場する江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟、世良真純、萩原研二、松田陣平、毛利蘭、灰原哀などのキャラクターが店内サイネージや、装飾に登場する。

購入者ノベルティ

GLOBAL WORK ×『名探偵コナン』ノベルティ

また、コラボレーションアイテムを税込1,100円以上購入すると、江戸川コナンがデザインされた「オリジナルブロックシール」のノベルティがもらえるキャンペーンも開催される。

コラボアイテム

GLOBAL WORK ×『名探偵コナン』(左)WOMEN & MEN 半袖Tシャツ、(中央・右)WOMEN セットアップ

WOMEN & MEN 半袖Tシャツ …4,990円

TVアニメ『名探偵コナン』の主要メンバーに加え、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に出てくるメインキャラクターを使用したグラフィックTシャツ。ユニセックスのM・Lサイズで、いずれもゆったりめのシルエットとなっている。

WOMEN セットアップ …(上)8,990円/(下)4,990円

コナンをイメージしたジャケットとショートパンツ。カラーは、探偵を想起させるチェック柄(ベージュ)と無地モカ(グレイッシュモカ)の2色、サイズはM・Lの2サイズ展開で、探偵バッジと蝶ネクタイ型変声機のピンバッジ付き。

GLOBAL WORK ×『名探偵コナン』(左)KIDS 半袖Tシャツ、(右)KIDS ショートパンツ

KIDS 半袖Tシャツ …2,790円

TVアニメ『名探偵コナン』のオープニングシーンのアートを使用したグラフィックTシャツ。ネックラインがヘタりにくく、吸水速乾、UVプロテクト機能付き。サイズ展開は100～160。

KIDS ショートパンツ …2,990円

GLOBAL WORKの夏アイテム定番“エアカル素材”を使用したショーツ。裾に入ったコナンのシルエット刺繍がポイント。サイズ展開は100～160。

GLOBAL WORK ×『名探偵コナン』(左から)カードコインケース、チャーム、カラビナ

カードコインケース …3,990円

コナンと千速のチャームがアクセントのカードケース。チャームやカードケース・ストラップを単品で使うこともできる。

チャーム …2,490円

キャラクターをプリントしたアクリルとパラコードの組み合わせがかわいいチャーム。

カラビナ …1,980円

コナン・千速それぞれにゆかりのあるアイテムをつけたカラビナ。キーリングとしてはもちろん、バッグチャームとしても使える実用的なアイテムとなっている。

GLOBAL WORK ×『名探偵コナン』(左)スタンドクリップ、(右)マグネット

スタンドクリップ …(単品)660円/(コンプ)5,280円

キャラクターダイカットのアクリルスタンド。全8種類のブラインドアイテムのため、どのクリップが手に入るかは開けてからのお楽しみ。

マグネット …(単品)660円/(コンプ)9,240円

TVアニメ『名探偵コナン』のオープニングシーンをフレームに収めたマグネット。全7種類のブラインドアイテムのため、どのクリップが手に入るかは開けてからのお楽しみ。

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996