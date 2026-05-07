4月10日より上映中の映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、5月6日までの公開27日間で、観客動員数740万人を超え、興行収入108.8億円を突破したことを発表した。

『黒鉄の魚影(サブマリン)』（23年）、『１００万ドルの五稜(みちしる)星(べ)』（24年）、『隻眼の残像(フラッシュバック)』（25年）に続き、４作品連続で興行収入100億円を突破するのは邦画史上初の記録だという。

原作者・青山剛昌先生から100億円突破記念・お祝いのイラストが到着!

興行収入100億円突破を祝して青山剛昌先生が描き下ろしたイラストには、コナンに加え、今回のメインキャラクターである萩原千速や、さらにキーパーソンの萩原研二＆松田陣平の姿が描かれている。

また、5月8日より、劇場で同作を観ると、第1弾「劇場限定デジタルイラスト」に加えて、お祝いイラストを使用した第2弾「青山先生描き下ろし100億円突破イラスト」を鑑賞日と自身の名前入りで配布することが決定した。取得方法など詳細は公式HPを確認すること。

主題歌PV解禁!

また、MISIAによる主題歌「ラストダンスあなたと」にのせて新カット＆見どころシーンを使用した主題歌PVも解禁された。

今回解禁となった主題歌PVは、MISIAによる主題歌「ラストダンスあなたと」にのせた、初解禁カットをふんだんに盛り込んだ映像だ。MISIAは主題歌について、「『風の女神』と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速の物語。これまで語られてこなかった彼女の想い、その感情の奥行きに向き合いながら制作を進めました。」と語っており、まさに千速の生き様と呼応するような、静かな強さを湛えた楽曲。

映像では、千速が白バイから身を投げ出して交通事故から少女を救うシーンや、唯一無二のライディングテクニックを駆使して白バイで犯人を追跡する姿など、彼女の活躍が描かれる一方で、弟・萩原研二やその同期・松田陣平の殉職に思いを馳せながら、「まだ吹っ切れていなかったとは、お笑いだな…」と横溝重悟の前でふと弱さをのぞかせる場面も。『結局 胸の中にいつも ほらあなたがいる』という歌詞と重なるように、千速の中にも大切な人を失った喪失感が滲む。

そして、さらなる熱気を帯びるサビでは、「いっけえええ！」と渾身の一撃を放つコナンや、千速の名を呼びながら彼女のために体を張る重悟、コナンに「少年、死んでも恨むなよ」と伝え、限界を超えんとする千速、それぞれの叫びとともにPVのボルテージは最高潮に到達する。

“最後”という切なさだけでなく、心の中で終わらない時間や消えることのない絆への想いを込めたという主題歌、研二や陣平とともに過ごした記憶が、今も千速の背中を押し、力となっていることを象徴するかのように、『さよなら さよなら ありがとう』というフレーズが深い余韻を残します。楽曲に込められた想いとキャラクターたちの感情が交錯し、観る者の心を揺さぶるエモーショナルな映像に仕上がっている。

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会