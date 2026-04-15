映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念し、各方面からコナングッズが続々登場していますが、4月17日からはなんと、“眠りの小五郎”ごっこができちゃうあのアイテムが、セガプライズに登場するんです!

＼#アニメコナン30周年👓✨/

TVアニメ『名探偵コナン』の印象的なエピソードをイメージしたフィギュアや作品にまつわるアイテムが #セガプライズ から続々展開!

腕時計型麻酔銃風のリストウォッチが時計盤のデザインを新たに4月17日より順次登場です🕵️‍♂️

(@sega_girlsより引用)

セガプライズに登場するのは、毛利小五郎を何度も寝かせてきた腕時計型麻酔銃風のリストウォッチ「名探偵コナンプラチナムザッカリストウォッチ～腕時計型麻酔銃～2026」。

本物同様に文字盤のカバーがパカっと開く仕様になっていて、2人いれば“眠りの小五郎”を再現することが可能に。なかなか寝てくれないお子さんと“眠りの小五郎”ごっこをすれば、コテっと寝てくれるかも?笑。そんな、おまじない的な使い方もできそうですね。もちろん、麻酔針が飛び出すことはないのでご安心を!!

SNSで紹介されると、「面白そうw」「めちゃくちゃほしい!」「진지하게 가지고 싶다(本気で手に入れたい)」「こっ、これは落とさねば、、、」と話題に。ファンなら絶対に手に入れたいアイテムですよね。

しかし一方で、「これめっちゃ欲しい!! 自分で取りたいけど、ムズそう」「んーーー取れる気がしないw」など、UFOキャッチャーで取るにはハードルが高いと感じている人もちらほら。でも大丈夫! なんとなんと、セガプラザの専用ページにて「このアイテムの取り方・コツ」が紹介されているんです。セガさん、親切すぎやしませんか?笑

ゲットしたい方は、コツをチェックの上、お近くのアミューズメント施設へ!

(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996