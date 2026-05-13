ジェイアール西日本商事は、「ありがとう 500系新幹線」シリーズの第2弾となるグッズを5月15日に発売すると発表した。2027年をめどに引退すると発表されている500系の引退記念商品として展開するとのこと。

新幹線500系をモチーフにしたグッズ12アイテムを発売

新幹線500系は流線型の先頭形状や近未来的なフォルムで知られ、約30年にわたり親しまれてきた車両。今回発売する商品は、その特徴的なロングノーズをはじめとする車体デザインを日常使いできる雑貨に落とし込み、「Thank You, Series 500」や「ありがとう」といったメッセージをあしらった。

発売される商品は全12アイテム。4色ボールペンとシャープペンを一体化した「ジェットストリーム4＆1」(1,760円)、チャーム付きの「ユニボール ワン P」(1,540円)、折ると500系の形になる「折り紙メモ帳」(440円)、5種類のデザインを各2枚封入した「絆創膏」(550円)などを用意する。その他、合皮パスケース(2,200円)、立体キーホルダー(1,320円)、ぷっくりシール(550円)、シール帳(1,210円)、マフラータオル(1,980円)、500系の形のペンケース(1,760円)、収納ボックスと裏面マグネットを備えたホッチキス(1,540円)、こどもから大人まで使えるネックピロー(1,430円)も販売する。

チャーム付きの「ユニボール ワン P」

折ると500系新幹線の形になる「折り紙メモ帳」

5種類入った「絆創膏」

合皮パスケース

ぷっくりシール

JR西日本の一部駅ナカ店舗、通販サイト「トレインボックス」をはじめ、「トレインボックス WESTERモール店」やJR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」でも販売。なお、販売場所により取扱商品や発売日が異なる場合がある。