プレックスは、『仮面ライダーガヴ』より「RAH GENESIS仮面ライダーガヴポッピングミフォーム」(59,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年4月発送予定。

2027年4月発送予定「RAH GENESIS 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」(59,400円)

RAH GENESISに「仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」が登場。

全高は約300mm。頭部複眼「ポッピングミアイ」はLEDにて発光可能で、特徴的な全身のボディアーマーパーツを、多重クリアパーツ、クリア塗装でリアルに再現している。

ボディは高耐久合皮「エターナルレザー」を使用しており、「赤ガヴ」こと変身ベルトは上顎開閉、「ゴチゾウ」着脱可能。「ゴチゾウ」パーツはクリア成型で質感を再現。専用武器「ガヴガブレイド」は、劇中の質感を追求している。各種ハンドパーツ付属にて様々なポーズに対応。

素体にはRAH301改＋専用パーツを使用し、ボディラインと可動を両立。金属アーム使用ｄ、専用フィギュアスタンドが付属する。

なお、本商品は、プレミアム バンダイでの受注予約販売および、メディコム・トイ直営店舗限定販売商品となっている。

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