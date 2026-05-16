芸歴16年以上の漫才師たちが“次の物語”をかけて激突する――。『アサヒ ゴールド presents THE SECOND～漫才トーナメント～2026』グランプリファイナル(フジテレビ系、きょう16日18:30～ ※一部地域除く)は、金属バットvsヤングの戦友対決から幕を開け、タモンズvs黒帯、シャンプーハットvsリニア、ザ・パンチvsトットへと続く。今年から総合演出を務めるフジテレビの角山僚祐氏に、結果が読めない4試合の見どころを聞いた。

全4大会中、3大会で第1試合

今年のグランプリファイナルで、角山氏がまず注目するのが、第1試合の金属バットvsヤング。大阪のアングラシーンでともに歩んできた漫才師同士の対決が、全国ネットのゴールデン帯で放送されることに、「その熱さは大注目です」と力を込める。

ネタ番組であれば、よりポップな印象のあるザ・パンチやリニアから始まる形にするのが常道だが、組み合わせはくじ引き。ただ金属バットは、かつては“怖い”印象を持たれることもあったものの、近年は上方漫才大賞の奨励賞を受賞するなど、着実に技術で評価されている。見た目や発言にドキッとする瞬間がありながら「軸は本当にしっかりした漫才」というギャップも魅力だ。

4年連続グランプリファイナル進出という金属バットの実績についても、「過去に決勝でやったネタはできないので、新ネタを作り続けなければいけない。それなのに毎回、新ネタがめちゃくちゃ面白いのがえげつないです」と舌を巻く。

金属バットは、これまでの全4大会中、3大会で第1試合を戦っており、ある程度場慣れしたコンビが大会の空気の先鞭をつけてくれる安心感もあるという。

一昨年のベスト4 vs M-1ラストイヤー直後

第2試合は、タモンズvs黒帯。大阪の先輩・後輩対決であり、タモンズは一昨年のベスト4、黒帯はノックアウトステージを高得点で勝ち上がってきた。

黒帯は昨年のM-1ラストイヤーから勢いが右肩上がりになっている存在で、「中堅ベスト4経験者のタモンズとどうバチバチやり合うのか、楽しみです」と期待する。