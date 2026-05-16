俳優の森川葵が、15日に放送されたTBS系バラエティ番組『ララLIFE』(毎週金曜23:30～)で春の和菓子・道明寺作りに挑戦。“道明寺”といえば、井上真央と松本準主演の『花より男子』ということもあって、同ドラマで使われた曲がBGMで流れ、SNSでは「TBSつながりで、『花男』曲サントラの連続!」と話題になっている。

森川葵

道明寺といえば、関西風と関東風で見た目が違うが、森川は、関西風の桜餅・道明寺が大好き。そこで、地元・愛知県の人気和菓子店で、初めての道明寺作りに挑んだ。

その店の道明寺を一口食べて「美味しい」と顔をほころばせる森川。実は、関西風の道明寺を丸めるのにはコツがあり、どんな初挑戦でもあっという間に習得する“ワイルド・スピード”の異名を持つ森川も大苦戦。だが、さすが“ワイルド・スピード”、見た目も美しい道明寺が出来上がった。

このBGMに嵐の「WISH」や、宇多田ヒカルの「Flavor Of Life 」などが使用されており、X(Twitter)では、「道明寺ということで私の頭の中に『花男』の曲が流れていたんだけど、実際にテレビからも流れてきた笑」「森川葵ちゃんが道明寺を作っているんだけど、BGMが、ずっと『花男』で好き」「いまよく聞いてたらWISHのアレンジインストver.流れてたな」など、ドラマファンのコメントが多数見られた。

そのほか、見事に道明寺を作りきった森川に「久しぶりにワイルド・スピード森川を見た」「道明寺を初めて作って形にしちゃうのすごい」「そういえば、道明寺って関東と関西で違うな、森川さんの地元の愛知県は関西風なんだ」などの声も上がっていた。

この番組は、TVerで見逃し配信されている。