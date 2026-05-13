テレビ朝日は、『タモリステーション』最新作「約800万人が往来! 新宿・渋谷・東京はこう変わる」を5月23日20時54分から放送。「激変する東京の巨大駅」をテーマに、新宿駅、渋谷駅、東京駅を取り上げ、大規模再開発で駅や街、人流がどのように変化するか深掘りする。

『タモリステーション』を5月23日に放送。激変する東京の巨大駅を特集する

今回、鉄道好き・駅好きとして知られるタモリさんが、新宿駅と渋谷駅の工事最前線を現地取材。60年ぶりの大規模工事が進められている新宿駅周辺で、地下3階に相当する駅工事の最深部をタモリさんが訪問する。乗降客数世界一と呼ばれる巨大駅で、利用者の足を止めることなく工事を進めるための工夫や、将来の新宿駅の姿を取材する。

再開発が「最終章」に差しかかっているという渋谷駅では、駅の東西を結ぶ空中回廊「スカイウェイ」の工事最前線を調査する。銀座線の真上、工事が終了したばかりの地点にタモリさんが立ち、上空から変わりゆく渋谷の街を見つめる。

乗換えで迷いやすい新宿駅、渋谷駅、東京駅の構造も検証。スタッフが各駅で最も乗換えの難しいルートを実際に歩き、所要時間や迷いやすさの理由を分析する。スタジオに俳優の木村佳乃さん、昭和女子大学環境デザイン学部教授の田村圭介氏を迎え、田村教授が制作した構内模型を用い、3つの巨大駅の構造と特徴を解説するとのこと。

タモリさんが新宿・渋谷・東京の巨大駅再開発を現地取材する

巨大駅の工事最前線と都市開発の現在に迫る

タモリさんと渡辺瑠海アナウンサーが巨大駅の現場を訪ねる

巨大駅の発展の歩みも紹介。新宿駅西口広場を手がけた建築家の坂倉準三氏をはじめ、駅と街の形成に関わった人物の物語を当時の世相とともに取り上げる。駅弁店の深夜作業員やインバウンド対応スタッフら巨大駅で働く人々にも密着し、巨大駅ならではの24時間を追う。