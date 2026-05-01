今月の日本テレビ系「金曜ロードショー」は、アニメ作品が目白押しの注目ラインナップとなっている。スタジオジブリ作品『耳をすませば』『魔女の宅急便』をはじめ、『ミニオンズ フィーバー』、さらに『ピーター・パン』『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』『ラプンツェルのウェディング』と、多彩な人気作がそろった。

ゴールデンウイークは2週連続ジブリ

5月1日21時からは、1995年公開のスタジオジブリ作品『耳をすませば』をノーカットで放送。宮﨑駿がプロデュース・脚本、近藤喜文が監督を務めた作品で、小説を書き始めた少女とヴァイオリン職人を志す少年の交流を通して、瑞々しい恋と青春を描く。

5月8日21時からは、『魔女の宅急便』をノーカットで放送。13歳の新米魔女キキが黒猫のジジとともに新しい街で暮らし始め、さまざまな出会いを重ねながら成長していく姿を描いた、宮﨑駿監督の人気作だ。

新作を控える『ミニオン』も放送

5月22日21時からは、『ミニオンズ フィーバー』を本編ノーカットで放送。「ミニオンズ」シリーズ第2作となる同作では、ミニオンたちと少年時代のグルーの物語が展開。グルーが後に“月を盗むほどの大悪党”へと成長していく原点が描かれる。

ディズニー豪華3本立て

5月29日21時からは、『ピーター・パン』、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』、『ラプンツェルのウェディング』を3本立てで放送。『ピーター・パン』では、ウェンディたちがピーター・パンとともにネバーランドへ向かう冒険が描かれるほか、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』ではアナの誕生日をめぐるエルサたちの奮闘、『ラプンツェルのウェディング』では結婚式を舞台にした騒動が繰り広げられる。

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