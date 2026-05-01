日本テレビ系「金曜ロードショー」で5月29日21時より、ディズニー・アニメーション作品『ピーター・パン』、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』、『ラプンツェルのウェディング』の3作品が本編ノーカットで放送される。

5月29日に放送されるのは、1953年公開の名作ファンタジー『ピーター・パン』と、『アナと雪の女王』の続編となる短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』、さらに『塔の上のラプンツェル』の後日譚を描く短編『ラプンツェルのウェディング』の3本。

『ピーター・パン』は、ロンドンに住むウェンディと弟のジョン、マイケルが、永遠の少年ピーター・パンに導かれて夢の島ネバーランドへ旅立つ物語。ティンカー・ベルやフック船長らおなじみのキャラクターも登場する。

『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』は、アナの誕生日を祝うため、エルサとクリストフがサプライズパーティーを計画する短編。『アナと雪の女王』の続編として制作され、クリス・バックとジェニファー・リーが監督を務めた。

『ラプンツェルのウェディング』は、ラプンツェルとフリンの結婚式を舞台にした短編アニメーション。結婚指輪を落としてしまったパスカルとマキシマスが、大騒動を巻き起こしながら指輪を追いかける。

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