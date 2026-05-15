タレントのマツコ・デラックスが、8日に放送されたテレビ朝日系バラエティ番組『マツコ＆有吉 かりそめ天国』(毎週金曜20:00～)に復帰し、退院後の食生活の変化について話した。

有吉弘行「実際お会いしたら全然痩せてねえ」

首の手術を受け、約2カ月間休養していたマツコは、「入院してて1カ月、お酒を飲んでなかったので。(退院して)3リットルぐらい飲んだ」と告白。有吉弘行が「『5時に夢中!』で復帰なさってちらっと見たら、『あれ、ちょっと痩せたかな』と思ったんだけど、実際お会いしたら全然痩せてねえ」と率直な感想を述べると、マツコは「ご飯おいしかったんだよね。ちゃんと栄養管理された、魚とかが出て全然苦痛じゃなかった。いや、すごいわよ。最近の病院食、おいしいわよ」と病院食を絶賛した。

また、収録前に唐揚げ弁当を食べたといい、「揚げたてだったらまだ違ったかもしれないけど、半分しか食べれない。いや、もう変わっちゃった」と吐露。「40後半ぐらいからちょっと味覚変わってきちゃったって、もともと言ってたじゃない。それがもう決定的になった」と自身の変化を明かした。

さらに、退院後にジャンクなハンバーガーを食べた際も、「月1回ぐらいでいい」と思ったそうで、「だからどんどんあっさりしていくと思う」と今後の食生活の変化について語っていた。