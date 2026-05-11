休養していたタレントのマツコ・デラックスが、きょう11日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00～)で、番組に復帰する。

村上信五とマツコ・デラックスが、世間で話題となっている様々な件に対して、ちょっとだけ首を突っ込んだり突っ込まなかったりする同番組。今夜の放送では、休養中だったマツコがMCに復帰し、村上との掛け合いを再び見せる。

マツコが休養中に見た“一番のニュース”として挙げたのは、村上が参加したあるイベントにまつわるもの。マツコは「最後にぶっこんでやろうと思ってた」と息巻く。

この日のラインナップは、「春恒例母の日インタビュー」と「全国のご当地問題を調査した件」。

「春恒例母の日インタビュー」では、前日10日が母の日だったことに合わせ、街行く人に母の日のプレゼント、母親の人となり、母からの教えなど、自身の母親にまつわる様々な事柄を聞いていく。娘がスケッチブック3冊にわたって書き留めている母親のかわいらしい“あること”や、「カサコソ」という謎の呼び方をされている母親の理由を調査。さらに、1年前に全身を痛めまくっていた状態でインタビューに答えた男性が再登場し、母親から受け継いだものが明かされる。

「全国のご当地問題を調査した件」では、勝手に『夜ふかし』のテーマ曲を作ったという福岡の男性や、まるで昭和の史料館のような古いものしか売っていない文具店を営む男性など、全国各地の気になる話題を紹介する。

佐賀県のご当地グルメに関する調査には、佐賀出身のお笑いコンビ・どぶろっくが登場。さらに、宮崎県の検索ワード1位がなぜか俳優・萬田久子だったという“萬田久子ミステリー”に新展開が。村上もマツコも驚いた真相が明らかになる。

【編集部MEMO】

2月から首の手術で休養していたマツコ・デラックスは4月13日に生放送されたTOKYO MX『5時に夢中!』で2カ月ぶりに復帰した。

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