「もうやる気がなくて手を抜いている」——。そんなウワサについて、マツコ・デラックスが「私、現場に出たら本気ですよ」と主張した。

マツコ・デラックスが主張したいこと

YouTubeチャンネル『Netflix Japan』で4月25日に公開された動画には、マツコ・デラックスと、細木数子さんの娘で占い師の細木かおりが出演。“大殺界”ど真ん中だというマツコをかおりが六占星術で占った。

かおりが「2025年から冬の時期が」「今年一番ドン底なんですね」と伝えると、マツコは苦笑いを浮かべながら、「2年目が一番ハードなの」「こういうふうに(山と谷に)バイオリズムがなってるじゃない? これのちょうどここ(一番谷の頂点)」と自ら説明。

これを引き継ぐ形で、かおりが「で、それを整理していかないといけないんですね。今が分かりやすく言うと、冬の時期なんですよ。必ず春は来るじゃないですか」「なんですけど、今はだいぶ気持ちが落ちてしまっているんですね。仕事に対してだったり」と話すと、マツコは「もう本当……」「元気は元気になったんですよ。全然やる気が出なくて」とうなずいた。

また、かおりが「やっぱり人間ってリズムがあるんで、マツコさんはずっと走り続けちゃったんですね」と言い、「マツコさんって仕事ってなると全力で投球しちゃうじゃないですか?」と寄り添うと、マツコは「うわぁ! 言ってください! あのね、(ウワサが)1人歩きして、もうやる気がなくて仕事も手を抜いてるみたいな感じに今なってるけど、私、現場に出たら本気ですよ」と主張した。

すると、かおりは「それがダメなんですよ。今の時期」「そうなっちゃうから少しセーブしないといけないんですよ」「(仕事を)選ばないと、長くやっぱり……」と忠告し、「元々が頼られると、それには応えたくなってしまう性分なんですよ。なので、本気で何かを挑んでしまいますし、動いてしまうんですね。でも、この低迷してる時っていうのはちょっとペースを落として、ご自身でも選んで縮小していかないといけない時期なんですね」と助言する。

この話を聞き、マツコは「(今みたいに)かおりさんに言われる前に、結構迷惑をかけちゃう人は出てくるだろうけど、(仕事量で)ちょっとわがままをしないと、まずいなっていう予感はすごくしてて」と明かしつつ、「今っていうよりは、これからの人生を考えた時にですよね?」と確認。これにかおりは「そうなんですよ」とうなずいていた。