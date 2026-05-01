「変わらず元気そうでよかったです」お笑いタレントの有吉弘行が、テレビ復帰したマツコ・デラックスの様子を明かした――。

有吉も「変わらず元気そうでよかった」と一安心

首の手術を受け、約2カ月間休養していたマツコ。4月26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、「マツコさんが復帰しまして。金曜日にお会いしました」と報告しつつ、「異様に労働意欲が低かったです(笑)。“ああ～疲れたわ～”って言ってて」と暴露。「1回、体も休みたいしさ。いろいろ考えることあるじゃない? なんでこんなに働かなきゃいけないのかな? とかさ」とマツコの心情を慮った。

「“ああ～休もうかしら”って(笑)。まあ、変わらず元気そうでよかったです」と一安心した様子の有吉。宮崎県で県内初のポメラニアン警察犬が採用されたことにも触れ、「こういう責任ある仕事をするワンちゃんって、結構疲れるんだろうな。そんなに長生きしなかったり。神経すり減らして一生懸命……。だから長い間、こういう仕事はできないんだよね」と逡巡しながら、「我々もあんまり働きすぎないほうがいいんじゃない?」と神妙に語る場面もあった。