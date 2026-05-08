ガシャポン「めじるしアクセサリー」シリーズに、キラキラの“クリスタル仕様”のサンリオキャラクターズが登場し、SNSで話題になっています。

今回登場した「サンリオキャラクターズ クリスタルめじるしアクセサリー」は、全面にダイヤモンドカットが施された、キラキラ感満載のクリスタルめじるしアクセサリー。

ラインアップは、「ポムポムプリン」「シナモロール」「ハロー・キティ」「マイメロディ」「クロミ」の全5種。光に当たるとキラッと輝くクリスタル仕様で、普段使いのバッグやポーチに付ければ、一気に可愛くなること間違いなし。傘に付ければ、雨粒と一緒に一層輝いちゃうかも。雨の日の憂鬱も吹き飛びそうです!

SNSで紹介されると、「クリスタル仕様のめじるしアクセサリー可愛すぎる…!どの子が出るかワクワクする〜」「みみ結びシナモンかわいい」「プリンくんお迎えしたい」「クロミちゃんかわいいー!! ほちい」「これコンプしたい!!」と話題に。どれが出ても当たりなのも嬉しいですよね。

いつもの持ち物がさらに可愛くなる「サンリオキャラクターズ クリスタルめじるしアクセサリー」。お気に入りのキャラをお迎えして、日常にちょっとした“ときめき”を添えてみてはいかがでしょうか。