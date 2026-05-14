5月15日発売の「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃんvol.2 名作シネマズ」。その中から今回は、2003年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』のシーンを切り取ったC賞とE賞をピックアップ。発売前からSNSでも話題となっています。

指名手配ポスターがタオルに⁉️

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一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん

vol.2 名作シネマズ🎥

📅5/15(金)より

一番くじONLINEにて販売開始予定📅

2003年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』に登場する

野原一家の指名手配ポスターのビッグタオルや、焼肉に心うばわれた野原一家のアクリルスタンドが登場🥩

(@ichibanKUJIより引用)

「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃんvol.2 名作シネマズ」Ｃ賞 ビッグタオル

今回の一番くじでは、劇場版「クレヨンしんちゃん」の名シーンを再現したフィギュアなどが多数登場。懐かしのクセ強キャラや、野原一家の印象的なシーンなどを再現した全9等級+ラストワン賞がラインアップされているんです。

今回注目の2003年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』からは、野原一家の指名手配ポスターがデザインされたビッグタオルがC賞に登場。さらにE賞には、焼肉に心うばわれた野原一家のアクリルスタンド(約3.5～12㎝、選べる全5種)が。

「一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃんvol.2 名作シネマズ」E賞 野原一家アクリルスタンド

どちらも“クレしん”らしくて、思わずクスっと笑ってしまうようなアイテムですよね。SNSでは、「焼肉ロードだぁ!!!!!大好きなやつ」「指名手配ポスターめっちゃほしい」「このアクスタ最高すぎん?www」「めっちゃいいなぁ!」と話題に。目にするたびに、懐かしの焼肉ロードが蘇りますね。

1回780円で、一番くじONLINE限定です。ほかにも、歴代劇場版の名・珍場面を楽しむことができる賞品が多数ラインアップされています。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

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