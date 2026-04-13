7月30日発売予定の一番くじ「鬼滅の刃 ～上弦の弐～」。このほど、D賞の情報が公開されました!
一番くじ「鬼滅の刃 ～上弦の弐～」は、「上弦の弐」を取り巻くキャラクターたちに注目したハズレなしグッズくじ。A賞に「胡蝶しのぶ」、B賞に「栗花落カナヲ」、C賞とラストワン賞には、上弦の弐こと「童磨」のフィギュアが登場。いずれも、高いクオリティとサイズ感を両立させたフィギュアブランド「MASTERLISE」です。
しかし、今回発表されたD賞は、ファンにはお馴染みのあのてちてちシーンを再現した「炭治郎と義勇」のフィギュア。このゆるっとデフォルメされた2人の表情が、たまりませんよね。
‐‐‐‐— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 9, 2026
╭━━━━╮
いくぞ
╰━ｖ━━╯
╭━━━━╮
はい！
╰━ｖ━━╯
【#一番くじ #鬼滅の刃 ～上弦の弐～】
D賞には炭治郎と義勇のてちてちフィギュアが登場！
👇一番くじONLINEなどで
7月30日より発売予定https://t.co/YesXmv30gE
#無限城編 https://t.co/0n8VZBqfje pic.twitter.com/IEwgqkUXR8
SNSでは「てちてちフィギュアとは!そうきたか!!笑」「てちてち走ってる笑」「義勇と炭治郎可愛すぎーーー!!」「やばい笑めっちゃ欲しい」「ぜっっっっっっったい入手する」と話題に。あまりの可愛さに、A～C賞よりも「D賞が欲しい!」という声もあがっています。
発売前から大人気の「炭治郎と義勇のてちてちフィギュア」ですが、残りの賞にもどんなグッズがラインアップされるのか、続報が楽しみですね!
‐‐‐‐— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 9, 2026
╭━━━━╮
いくぞ
╰━ｖ━━╯
╭━━━━╮
はい！
╰━ｖ━━╯
【#一番くじ #鬼滅の刃 ～上弦の弐～】
D賞には炭治郎と義勇のてちてちフィギュアが登場！
👇一番くじONLINEなどで
7月30日より発売予定https://t.co/YesXmv30gE
#無限城編 https://t.co/0n8VZBqfje pic.twitter.com/IEwgqkUXR8