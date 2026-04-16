5月15日、劇場版「クレヨンしんちゃん」の一番くじが登場。あの名シーンを再現したフィギュアなど、思わずクスっと笑える“クレしん”らしいアイテムがいっぱいです!

🤖全ラインナップ公開🤖

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一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん

vol.2 名作シネマズ🎥

https://1kuji.com/products/shinchan12

📅5/15(金)より

一番くじONLINEにて販売開始予定📅

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劇場版クレヨンしんちゃんの名シーンを

再現したフィギュアが複数ラインナップ✨

あなたの好きな作品、名シーンは?💬

(@ichibanKUJIより引用)

今回の一番くじでは、劇場版「クレヨンしんちゃん」の名シーンを再現したフィギュアなどが多数登場。クセの強すぎる懐かしのキャラや、野原一家の印象的なシーンなど、懐かしくも楽しい全9等級+ラストワン賞がラインナップされています。

SNSで紹介されると、「まじかよ!!おいおい!!ちょっと待ってくださいッ…!!!最高すぎるだろ!!!!!」「上位のフィギュア賞が、また人気が出そうなラインナップだこと」「あ゛ー!!!こんなん全部欲しいラインナップじゃん(泣)特にヤキニクロードのビッグタオルほしいー」「E賞のヤキニクロードの野原家アクスタめっちゃツボwww」「これ激アツすぎだろ!!」「泣いちゃうよ俺」と歓喜の声が。すでに“クレしん”界隈はお祭りムードに突入しています!

1回780円。5月15日11時より、一番くじONLINE限定で登場。ラインナップはこちらです。

【A賞】ロボとーちゃん 名シーンビネットフィギュ

2014年公開『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ! 逆襲のロボとーちゃん』の名シーンを切り取ったフィギュア。サイズは約17cm。

一番くじ「劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」ロボとーちゃん 名シーンビネットフィギュ

【B賞】珠由良ブラザーズ MASTERLISE

1997年公開『映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』の”珠由良ブラザーズ”が”MASTERLISE”で登場。サイズは約25cm。

一番くじ「劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」珠由良ブラザーズ MASTERLISE

【C賞】ビッグタオル

2001年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』のワンシーンから塔を駆け上がるしんのすけと、2003年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』に登場する野原一家の指名手配ポスターがそれぞれデザインされたビッグタオル。どちらか好きなデザインを選ぶことができます。サイズは約90～130cm。

【D賞】マカオとジョマ ガラスプレート

1996年公開『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の”マカオとジョマ”のステンドグラスをイメージしたガラスプレート。サイズは約18cm。

一番くじ「劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」マカオとジョマ ガラスプレート

【E賞】野原一家アクリルスタンド

2003年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』で焼肉に心うばわれた野原一家の印象的なあのシーンがアクリルスタンドに。全5種から選ぶことができます。サイズは約3.5～12㎝。

【F賞】しんちゃんラバースタンド(ランダム5種、約7㎝)

【G賞】ファブリックコレクション(選べる5種、巾着約20cm、タオル約25㎝)

【H賞】クリアファイル&ポストカードセット -1993～2008-(選べる16種)

【I賞】クリアファイル&ポストカードセット -2009～2025-(選べる16種)



【ラストワン賞】トッペマ・マペット MASTERLISE

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、1996年公開『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の”トッペマ・マペット”が”MASTERLISE”で登場。サイズは約14cm。

一番くじ「劇場版クレヨンしんちゃん vol.2 名作シネマズ」トッペマ・マペット MASTERLISE

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、B賞の「珠由良ブラザーズ MASTERLISE」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日までとなっており、当選数は30個。

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