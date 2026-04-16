5月15日、劇場版「クレヨンしんちゃん」の一番くじが登場。あの名シーンを再現したフィギュアなど、思わずクスっと笑える“クレしん”らしいアイテムがいっぱいです!
🤖全ラインナップ公開🤖
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一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん
vol.2 名作シネマズ🎥
https://1kuji.com/products/shinchan12
📅5/15(金)より
一番くじONLINEにて販売開始予定📅
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劇場版クレヨンしんちゃんの名シーンを
再現したフィギュアが複数ラインナップ✨
あなたの好きな作品、名シーンは?💬
(@ichibanKUJIより引用)
今回の一番くじでは、劇場版「クレヨンしんちゃん」の名シーンを再現したフィギュアなどが多数登場。クセの強すぎる懐かしのキャラや、野原一家の印象的なシーンなど、懐かしくも楽しい全9等級+ラストワン賞がラインナップされています。
SNSで紹介されると、「まじかよ!!おいおい!!ちょっと待ってくださいッ…!!!最高すぎるだろ!!!!!」「上位のフィギュア賞が、また人気が出そうなラインナップだこと」「あ゛ー!!!こんなん全部欲しいラインナップじゃん(泣)特にヤキニクロードのビッグタオルほしいー」「E賞のヤキニクロードの野原家アクスタめっちゃツボwww」「これ激アツすぎだろ!!」「泣いちゃうよ俺」と歓喜の声が。すでに“クレしん”界隈はお祭りムードに突入しています!
1回780円。5月15日11時より、一番くじONLINE限定で登場。ラインナップはこちらです。
【A賞】ロボとーちゃん 名シーンビネットフィギュ
2014年公開『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ! 逆襲のロボとーちゃん』の名シーンを切り取ったフィギュア。サイズは約17cm。
【B賞】珠由良ブラザーズ MASTERLISE
1997年公開『映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡』の”珠由良ブラザーズ”が”MASTERLISE”で登場。サイズは約25cm。
【C賞】ビッグタオル
2001年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』のワンシーンから塔を駆け上がるしんのすけと、2003年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』に登場する野原一家の指名手配ポスターがそれぞれデザインされたビッグタオル。どちらか好きなデザインを選ぶことができます。サイズは約90～130cm。
【D賞】マカオとジョマ ガラスプレート
1996年公開『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の”マカオとジョマ”のステンドグラスをイメージしたガラスプレート。サイズは約18cm。
【E賞】野原一家アクリルスタンド
2003年公開『映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード』で焼肉に心うばわれた野原一家の印象的なあのシーンがアクリルスタンドに。全5種から選ぶことができます。サイズは約3.5～12㎝。
【F賞】しんちゃんラバースタンド(ランダム5種、約7㎝)
【G賞】ファブリックコレクション(選べる5種、巾着約20cm、タオル約25㎝)
【H賞】クリアファイル&ポストカードセット -1993～2008-(選べる16種)
【I賞】クリアファイル&ポストカードセット -2009～2025-(選べる16種)
【ラストワン賞】トッペマ・マペット MASTERLISE
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、1996年公開『映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険』の”トッペマ・マペット”が”MASTERLISE”で登場。サイズは約14cm。
なお、ダブルチャンスキャンペーンには、B賞の「珠由良ブラザーズ MASTERLISE」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日までとなっており、当選数は30個。
(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025
🤖全ラインナップ公開🤖— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 15, 2026
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一番くじ 劇場版クレヨンしんちゃん
vol.2 名作シネマズ🎥https://t.co/gLVV28hJhI
📅5/15(金)より
一番くじONLINEにて販売開始予定📅
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劇場版クレヨンしんちゃんの名シーンを… pic.twitter.com/GeuKnH8keR