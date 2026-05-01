トイ・ストーリーが日本に上陸してから30年。おもちゃよりもタブレットを手にする子が多くなったこの時代に、待望のシリーズ第5弾『トイ・ストーリー5』が7月3日に公開されることに。どんなストーリーが展開されるのかとっても楽しみです!

そして、本作公開を記念して、7月10日には一番くじにも「トイ・ストーリー5」が登場。このほど、A賞とC賞のビジュアルが公開され、SNSで注目を集めています。

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一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉

7月10日(金)発売決定👢🚀

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『トイ・ストーリー5』が

7月3日(金)公開🎬

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一番くじも発売決定🎉

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仲間たちが集結!

ラインナップは6月公開予定👀✨



(@ichibanKUJIより引用)

今回の一番くじは、映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したフィギュアやマスコット、チャームなど、全8等級+トイ・ストーリー賞 +ラストワン賞が登場します。

その中から、このほどA賞とC賞の情報が解禁され、SNSでは「うわぁぁぁあ!!! きたぁぁぁぁぁぁあああ!!!!」「これは可愛すぎる」「絶対引くやんか...w」「みんな揃うなんて、もうワクワクが止まらないよ。6月のラインナップ発表が待ちきれない!」と多くのファンから歓喜の声が続々と寄せられています。

【A賞】〈トイ・ストーリー5〉公開記念フィギュア

お馴染みウッディとジェシー、ブルズアイが、蛙型のタブレットと一緒に全高約15㎝のフィギュアになって登場。

【C賞】かわいい相棒ぬいぐるみマスコット

C賞は、3組の相棒キャラがぬいぐるみになって登場。今回は、その中の1つ、フォーキー&カレン・ビバリーのビジュアルが公開されました。全高約12～14cm。あとの2組はお楽しみ。

一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉かわいい相棒ぬいぐるみマスコット(フォーキー&カレン・ビバリー)

そのほかのラインアップは以下のとおり。続報をお楽しみに!

【トイ・ストーリー賞】〈トイ・ストーリー5〉スペシャルポスター

【B賞】 サマーケット

【D賞】ミニフィギュアチャーム〈トイ・ストーリー5〉

【E賞】ミッションミニフィギュア

【F賞】ポストカードセット

【G賞】フレークステッカー

【H賞】〈トイ・ストーリー5〉⼈気キャラクターチャーム

【ラストワン賞】〈トイ・ストーリー5〉スペシャルフィギュア

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