トイ・ストーリーが日本に上陸してから30年。おもちゃよりもタブレットを手にする子が多くなったこの時代に、待望のシリーズ第5弾『トイ・ストーリー5』が7月3日に公開されることに。どんなストーリーが展開されるのかとっても楽しみです!
そして、本作公開を記念して、7月10日には一番くじにも「トイ・ストーリー5」が登場。このほど、A賞とC賞のビジュアルが公開され、SNSで注目を集めています。
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一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉
7月10日(金)発売決定👢🚀
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『トイ・ストーリー5』が
7月3日(金)公開🎬
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一番くじも発売決定🎉
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仲間たちが集結!
ラインナップは6月公開予定👀✨
(@ichibanKUJIより引用)
今回の一番くじは、映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念したフィギュアやマスコット、チャームなど、全8等級+トイ・ストーリー賞 +ラストワン賞が登場します。
その中から、このほどA賞とC賞の情報が解禁され、SNSでは「うわぁぁぁあ!!! きたぁぁぁぁぁぁあああ!!!!」「これは可愛すぎる」「絶対引くやんか...w」「みんな揃うなんて、もうワクワクが止まらないよ。6月のラインナップ発表が待ちきれない!」と多くのファンから歓喜の声が続々と寄せられています。
【A賞】〈トイ・ストーリー5〉公開記念フィギュア
お馴染みウッディとジェシー、ブルズアイが、蛙型のタブレットと一緒に全高約15㎝のフィギュアになって登場。
【C賞】かわいい相棒ぬいぐるみマスコット
C賞は、3組の相棒キャラがぬいぐるみになって登場。今回は、その中の1つ、フォーキー&カレン・ビバリーのビジュアルが公開されました。全高約12～14cm。あとの2組はお楽しみ。
そのほかのラインアップは以下のとおり。続報をお楽しみに!
【トイ・ストーリー賞】〈トイ・ストーリー5〉スペシャルポスター
【B賞】 サマーケット
【D賞】ミニフィギュアチャーム〈トイ・ストーリー5〉
【E賞】ミッションミニフィギュア
【F賞】ポストカードセット
【G賞】フレークステッカー
【H賞】〈トイ・ストーリー5〉⼈気キャラクターチャーム
【ラストワン賞】〈トイ・ストーリー5〉スペシャルフィギュア
(C)Disney/Pixar (C)Just Play, LLC Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. (C)Hasbro. All Rights Reserved.
⭐+———————————+⭐— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 26, 2026
一番くじ 〈トイ・ストーリー5〉
7月10日(金)発売決定👢🚀
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『トイ・ストーリー５』が
7月3日（金）公開🎬
一番くじも発売決定🎉
仲間たちが集結！
ラインナップは6月公開予定👀✨https://t.co/zOsnapk67t#一番くじ pic.twitter.com/yWPXeZ88Lw