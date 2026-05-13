JR東海リテイリング・プラスは、特急「しなの」に使用している383系の置換えを見据え、製作された新型特急車両「385系(量産先行車)」の登場を記念したオリジナルグッズ2アイテムの注文受付を開始したと発表した。

新型特急車両385系(量産先行車)のグッズ2アイテムを発売

新型車両385系(量産先行車)は、国内最速でカーブを走行できる383系の速達性を維持しつつ、次世代振子制御技術の導入により、乗り心地や安全性をさらに向上させた新型特急車両。エクステリアデザインは「アルプスを翔ける爽風(そうふう)」をテーマとし、沿線地域の森林やスピード感を表現したシンボルマークも採用した。

今回発売するグッズは、「385系量産先行車 2連アクリルキーホルダー」(770円)と「385系量産先行車 クリアファイル」(380円)の2種類。2連アクリルキーホルダーは、車両正面の精悍さをシンボルマークとともにシンプルに表現した商品。クリアファイルは、斜めアングルからの車両イラストを大胆に配置し、裏面に走行区間をイメージしたデザインを採用した。

「385系量産先行車2連アクリルキーホルダー」イメージ

先頭車両をデザインした「385系量産先行車クリアファイル」

クリアファイルの反対の面に名古屋～長野間の路線図を描いた

JR東海リテイリング・プラスの自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」と、「JR東海MARKET」内「PLUSTA ONLINE STORE」で販売。6月11日以降、準備でき次第、発想を予定している。なお、東海道新幹線品川駅構内の新幹線北口改札内コンコースにある鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」で、6月13日以降に販売開始する予定となっている。