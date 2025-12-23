JR東海は23日、新型特急車両「385系」量産先行車(8両編成×1編成)の車両デザインとシンボルマークが決定したと発表した。特急「しなの」で使用している383系の後継車両として製作され、2026年春頃に完成し、走行試験を開始する予定とのこと。

385系(量産先行車)のデザインコンセプトは、信濃・木曽・美濃地区の「豊かな自然と文化の調和」。エクテリアデザインは「アルプスを翔ける爽風」をテーマに、アルプスの山並みを颯爽と駆け抜ける風をイメージした。両先頭車での前面展望により、四季を彩る自然の景観に恵まれた中央本線を味わう旅を演出するとのこと。

シンボルマークは車両と沿線地域の特徴を色と形状で表現。信濃・木曽・美濃地区の森林を緑のグラデーションで表現し、緑を基調とした大きなカーブと3つのラインで沿線の針葉樹、オレンジのカーブで国内最速という曲線走行のスピード感を表現した。

インテリアデザインはグリーン車・普通車ともに内装材において縦のラインと木目調を多く採用することで、木曽地域にゆかりのある「木曽五木」のイメージを演出した。

グリーン車は「優雅なプライベート感」をテーマに、座席はJR東海の在来線で初採用というバックシェル式の3列シートに加え、電動レッグレストも採用。生地の色で北アルプスの朝焼けとリンドウ(長野県花)を表現している。室内は落ち着きを感じる重厚感のある色彩とし、壁の装飾品に岐阜県の伝統工芸品である美濃焼を採用する。

普通車は「自然の心地よさ」をテーマに、座席の色彩は木曽の森林を表現した緑を採用。室内はさわやかで明るい色彩とし、木目調と縦のラインを多く使用している。

385系量産先行車は2026年春頃から走行試験を開始し、次世代振子制御技術などの確認を行う。量産車は2029年度頃の営業開始をめざすとしている。