サンリオはサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、4月9日より開始。また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞パートナー部門」に加え、今年新たに設けた「ハッピリーナフレンズ部門」についても、同時に投票を開始する。

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。

今年エントリーするのは90キャラクターで、今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも投票しやすくなった。また投票サイトでは、今年のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation!」にちなみ、2種類の“エールチャレンジゲーム” 「チラッと☆キャラかくれんぼ」「とどけ☆エールシュート」で遊びながらサンリオキャラクターにエールを届けることができる。そのほか、企業・団体や商品・サービスなどで、サンリオキャラクターとコラボレーションしている「なかよしキャラ」を、4択から選んで当てるクイズ企画「なかよしキャラクイズ」も楽しめる。

2025年のTOP5キャラクターによる意気込みコメント

■ポムポムプリン(昨年1位)

ぼくのアニバーサリーイヤーをもっともっとみんなと楽しんでお祝いしたいから、一緒にがんばろうね！

■シナモロール(昨年2位)

みんなの応援が、ぼくの背中をそっと押してくれるんだ！今年も楽しみながらがんばるね♪

■ポチャッコ(昨年3位)

いつも応援してくれてありがとう！今年もみんなと一緒に、のんびり楽しくがんばるぞー♪

■クロミ(昨年4位)

今年もアタイはアタイらしく、アンタたちはアンタたちらしく楽しんじゃおうよ！しっかりついてきな★

■ハローキティ(昨年5位)

去年はたくさんの応援をありがとう♡今年もキティと一緒に楽しんでくれたらうれしいな♪

2026年の特別賞「第41回特別賞」「ジャンプアップ賞」「なかよしエール賞」

サンリオキャラクター大賞が41回目の開催であることにちなみ、結果発表で41位にランクインしたキャラクターを「第41回特別賞」としてお祝いするほか、昨年から大きく順位をジャンプアップさせたキャラクターを「ジャンプアップ賞」でお祝いする。

さらに、今年は「なかよしエール賞」を新設。一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターを「なかよしエール賞」として表彰。投票サイトのマイページの「お気に入りキャラにまとめて毎日投票」で3キャラクター以上まとめて投票すると、なかよしなキャラクターとしてカウントされる。また、投票サイトにて、「なかよしエール賞」を受賞するキャラクターの予想キャンペーンも開催。予想が的中した人の中から抽選で500名に、「2026年サンリオキャラクター大賞」限定ミラーをプレゼントする。

新設「ハッピリーナフレンズ部門」

サンリオは、2026年3月より新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends(ハッピリーナフレンズ)」を始動した。本プロジェクトは、毎回新しいテーマのもとキャラクターをお披露目し、ファンとの「出会い」を通じて“ときめき”や“楽しさ”を創出する取り組みだ。

今年は、小学生低学年をメインターゲットに「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに展開しており、出会いの場のひとつとして「ハッピリーナフレンズ部門」を開設した。社内デザイナーによるコンペを経て選出された10キャラクターがエントリーし、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3つの賞を設け、国内外からWEB投票ができる。

エントリー総勢90キャラクター

「2026年サンリオキャラクター大賞」の投票期間は4月9日11時～5月24日23時59分。4月14日13時に初回速報(～10位)、4月24日に「Snario＋」限定発表(1～20位)、5月12日13時に中間発表(1～20位)、結果発表は6月28日13時「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて行われる。

「パートナー部門」エントリ―40組

「ハッピリーフレンズ部門」エントリー10キャラクター

なお、投票方法は、公式投票サイト、サンリオショップ(買い物をして投票)、サンリオオンラインショップ(「Sanrio＋」会員限定)、いちご新聞、スマイル投票(「Sanrio＋」会員限定)、まいにち投票スタンプ(「Sanrio＋」会員限定)、ゲームをプレイして投票チケットを獲得(「Sanrio＋」会員限定)、コラボ企業のサービス利用となっている。

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