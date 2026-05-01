回転ずしの「魚べい」「元気寿司」に、5月7日からポムポムプリンが登場。プリンのかわいいコラボスイーツを注文すると、オリジナル缶バッジがもらえるのだとか。

5/7(木)～回転寿司の #魚べい と #元気寿司 で #ポムポムプリン とのコラボキャンペーンを実施!

対象商品ご注文で、プリンの缶バッジをランダムで1個プレゼント♡

なくなり次第終了なのでお早めに♪

5/18(月)～第2弾もお見逃しなく☆

#サンリオ #ポムポムプリン30周年

(@sanrio_newsより引用)

本コラボキャンペーンでは、限定コラボスイーツとして、「ポムポムプリンのごきげんケーキ」(638円)と「プリンケーキ」(638円)の2種が登場。どっちも可愛すぎて、映えもばっちりです。

「ポムポムプリンのごきげんケーキ」は、ポムポムプリンの顔をかたどった冷んやりフローズンケーキで、スポンジ土台にプリン風ムースを重ね、キャラメルクリームの帽子をのせたかわいいビジュに。甘さの中にほんのりキャラメルの苦みが広がる「プリンケーキ」には、プリンのピック(2種ランダム)がちょこんと添えられた癒しのビジュとなっています。

また、いずれかのコラボスイーツを注文すると、オリジナル缶バッジがもらえるキャンペーンもスタート。4つのデザインからランダムで1つもらうことができるのですが、5月7日～17日の第1弾と、5月18日～31日の第2弾で絵柄が違う全8種用意されているのだとか。パステルカラーの缶バッジに、プリンが回転寿司店で働く姿などが描かれていて、コンプしたくなっちゃう可愛さです。

このニュースに、SNSでは「プリンの缶バッジ 欲しい〜〜〜」「えび巻き持ってるポムポムプリンかわいすぎやろ」「お皿洗いポムポム、珍しい!!」「久しぶりに魚べい行こうかな」「缶バッチ欲しいから 家族全員でデザート注文するしかないー」といった声が。プリン推しなら、5月の外食は「魚べい」に決まりですね!

なお、缶バッジは数量限定となっていますので、お早めにどうぞ!