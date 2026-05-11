デートで「こんな経験、初めて」と感動　行きつけのアンティークBARで手作りの水餃子を振る舞う→さらには…『時計じかけのマリッジ』第2話

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。

「今日のデート、完璧じゃないですか?」

年収1100万円、カヌースプリントの元選手という異色の経歴を持つ会社経営者・ソラとの婚約を破棄するという衝撃の決断を下したモデルのなつえは、年収ランキング首位の1億円を稼ぐ日本育ちの東大卒エリート・チェンと新たなデートへ向かう。

チェン行きつけのアンティークBARでのデートでは、彼が手作りの水餃子を振る舞うというセレブらしからぬ家庭的な一面を披露。さらに、チェンの友人であるヴィオラ奏者の飯野和英が登場し、目の前で美しい生演奏を披露するというサプライズも用意されていた。

「こんな経験、初めて」と感動するなつえに対し、チェンはデート後「今日のデート、完璧じゃないですか?」「なつえさんにもめちゃくちゃ喜んでもらえた」と自信たっぷりに語った。

チェンの洗練されたエスコートを受け、「素敵な人だった」と振り返るなつえは、果たしてチェンに合鍵を渡したのか。