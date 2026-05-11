ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』第2話が5日に配信された。

  • 『時計じかけのマリッジ』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『時計じかけのマリッジ』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「今日のデート、完璧じゃないですか?」

年収1100万円、カヌースプリントの元選手という異色の経歴を持つ会社経営者・ソラとの婚約を破棄するという衝撃の決断を下したモデルのなつえは、年収ランキング首位の1億円を稼ぐ日本育ちの東大卒エリート・チェンと新たなデートへ向かう。

チェン行きつけのアンティークBARでのデートでは、彼が手作りの水餃子を振る舞うというセレブらしからぬ家庭的な一面を披露。さらに、チェンの友人であるヴィオラ奏者の飯野和英が登場し、目の前で美しい生演奏を披露するというサプライズも用意されていた。

「こんな経験、初めて」と感動するなつえに対し、チェンはデート後「今日のデート、完璧じゃないですか?」「なつえさんにもめちゃくちゃ喜んでもらえた」と自信たっぷりに語った。

チェンの洗練されたエスコートを受け、「素敵な人だった」と振り返るなつえは、果たしてチェンに合鍵を渡したのか。

【編集部MEMO】
『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う 婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか(中野綾香)、現役アナウンサーのゆか(西澤由夏)、モデルのなつえ(徳本夏恵)といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。

デートで「こんな経験、初めて」と感動　行きつけのアンティークBARで手作りの水餃子を振る舞う→さらには…『時計じかけのマリッジ』第2話
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