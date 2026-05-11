物価高が続く昨今でも、390円(税込)の均一・お手頃価格を貫く「鳥貴族」。そんな鳥貴族の定番メニューを、さらに楽しめる簡単アレンジとは??

温かい雰囲気で人気の女性お笑いコンビ・ハリセンボンが公式YouTubeで公開した動画に、反響が寄せられています。

今回の動画は、初めて鳥貴族に行った2人の様子を撮影した動画の後編。焼鳥を味わいながらスタッフさんと会話する、和やかな空気が流れます。

最初のアレンジの対象となったのは、鳥貴族のだしが香る大定番・ふんわり山芋の鉄板焼きと、鶏ガラスープを使った具沢山なとり釜飯。山芋を釜飯の上にトッピングすると、だしと合わさってさらに極上に……!! たっぷりめにのせるのが、より美味しく楽しむコツのよう。

そして、スタッフさんによるもも貴族焼と、ご飯セット -温玉添え-で作る焼き鳥丼も。完成度が高すぎて、もはやこういうメニューに見える!?

ただ、これで完成かと思いきや、まだまだ進化するのがハリセンボン流。春菜さんによるさらなるアレンジが続きます。

まずは卵もつけずそのままで味わい、それでも幸せそうなスタッフさん。続いて黄身を崩し、全体を混ぜて二度目の幸せに。

さらに山芋とご飯セットのスープをかければ、忘れられない感動料理に!? いや、至福の表情……。

今回紹介した以外にもハリセンボンの公式YouTubeには、楽しげにごはんを食べる2人と、スタッフさんたちの日常が盛りだくさん。美味しいごはんを知りたいときはもちろん、癒されたい気分のときにも、ぜひチェックしてみては?